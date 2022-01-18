من 105 كيلو لـ نصف وزنها تغير هائل في شكل «جودي»: بقت بطلة كمال أجسام

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

4 سنوات هي عمر رحلة جودي ماركوارت مع فقدان الوزن، الذي حول حياتها تماما رأسا على عقب، فبعدما كانت على شفا الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني أصبحت مشاركة في مسابقة لكمال الأجسام، حيث كشفت الأم الأسترالية كيف دفعها التخلص من نصف وزن جسدها خلال أربع سنوات إلى المشاركة في مسابقة كمال الأجسام، بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

جودي بوزن زائد ومخاوف المرض

كانت جودي ماركوارت، البالغة من العمر 46 عاما، على وشك الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ووزنها 105.2 كجم، ما دفعها إلى بدء ممارسة الرياضة والتخلي عن الوجبات السريعة، وبعد أن بدأت بالمشي اليومي، طورت المستشارة المالية نظام التمرين الخاص لها، لتبدو الآن أصغر بعشر سنوات من عمرها وبوزن 54.4 كجم، بعد فقدان الوزن.

جودي تستعيد ثقتها بنفسها

فقدان وزن بمقدار50 كجم بالإضافة إلى إجراء جراحة إزالة جلد في نوفمبر 2019، جعل «جودي» تشعر بثقة أكبر بنفسها من أي وقت مضى، وفي يناير 2020 قررت الخروج عن المألوف والتدرب على مسابقة كمال الأجسام، والتي شاركت فيها في سبتمبر 2021، وتقول إنها أصبحت الآن تتمتع بصحة أفضل من أي وقت مضى، وتريد «جودي» المشاركة في المزيد من المسابقات.

تقول جودي: بعد أن وصلت إلى هدفي بإنقاص 70 كيلوجرامًا في تسعة أشهر من خلال تناول الأطعمة الصحية الطازجة، والمشي اليومي والتمارين الرياضية، قررت أن أواصل العمل على نفسي أكثر، يقول الناس إن التحول قد أخذ عشر سنوات من مظهري، لكن الأهم من ذلك أنني أشعر أنني أصغر بعشر سنوات أيضًا.

نظرًا لفقدان الوزن، تحاول «جودي» تناول وجبة خفيفة من الشوكولاتة، «لقد جربت العديد من الأنظمة الغذائية المبتكرة من قبل ولكن هذه المرة كانت جادًة لأن صحتي كانت على المحك، فقررت أن أتخذ نهجًا مختلفًا عن طريق تغيير عادة واحدة في كل مرة ثم الانتقال إلى المنطقة التالية بدلاً من تغيير كل شيء مرة واحدة، والاستسلام عندما يصبح الأمر صعبًا للغاية».