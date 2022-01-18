الامارات | حنين حسام تظهر بمكياج وتصفيف شعر.. والمحاكمة بغرفة المداولة لسرية المعلومات

شكرا لقرائتكم خبر عن حنين حسام تظهر بمكياج وتصفيف شعر.. والمحاكمة بغرفة المداولة لسرية المعلومات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استجابت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، إلى طلب دفاع فتاة "تيك توك" حنين حسام، والمتهمة بالاتجار في البشر، لعقد جلسة اليوم داخل غرفة المداولة، ولتكون سرية خارج قاعة المحكمة.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة، إلى أقوال الشهود في قضية فتاة تيك توك حنين حسام.

وجاء طلب دفاع المتهمة حنين حسام من قاضي الجلسة، بالدخول غرفة المداولة لسرية المعلومات التي يتم تداولها، بعيدًا عن القاعة والإعلام.

ووصلت قبل قليل فتاة التيك توك حنين حسام، إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، لحضور إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميًا بــ الاتجار بالبشر.

وظهرت حنين حسام، خلال جلسة إعادة محاكمتها وهي بهيئة تدل على حسن المعاملة الآدمية بقطاع السجون بخلاف ما صرحت به من قبل، بأنها تعيش في مستنقع، حيث ظهرت مصففة الشعر، ومستخدمة لأدوات تزيين الوجه (مكياج).

وكانت محكمة الجنايات، قضت في حكم غيابي بالسجن المشدد 10 سنوات، لحنين حسام، والسجن المشدد 6 سنوات لمودة الأدهم و3 آخرين.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري، بمعاقبة المتهمة حنين حسام غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهمين مودة الأدهم ومحمد عبد الحميد، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم جميعًا بالاتجار في البشر.

وكانت النيابة العامة، قررت في وقت سابق، إحالة حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاتجار في البشر.

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