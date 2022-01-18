«حمل وجوزاء وثور» نصائح خبيرة أبراج للتعامل مع الأبناء في امتحانات نصف العام: بلاش أوامر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مشاعر تجمع بين الغضب والعصبية والإرهاق تنتاب ملايين الأمهات في الوقت الحالي، بسبب خوض أولادهن لامتحانات منتصف العام، ما يجعلهن يشعرن بالكثير من الضغط في انتظار انتهاء تلك الفترة العصيبة التي تجمع بين المذاكرة والدروس في المواد المختلفة، وقدمت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك لـ«هن»، نصائح للسيدات بحسب أبراج أبنائهن، لتجاوز تلك الفترة والشعور بالاسترخاء.

برج الحمل

صاحب برج الحمل معتد بنفسه، لذلك يجب على الأم أن تعطيه الثقة بالنفس والتعامل معه بشكل لائق وتكتشف مواهبه، وهو دائما يحب التشجيع ولكن أحيانا يبالغ في الثقة بنفسه، فلا يبذل المجهود المطلوب منه، ما يجعله يفشل في أوقات كثيرة، فهذه الحالة الأم يجب أن لا تبالغ في تمجيده، وتوضح له أن أي شيء يحتاج إلى الاجتهاد: «مهما كنت موهوب لو مجتهدتش مش هتوصل».

برج الثور

صاحب برج الثور عنيد جدا، لا يحب تلقي الأوامر، لذلك يجب على الأم لا تعطيه أمر حتى يدرس، وتوضح له أنه إذا عمل على المذكرة سينجح وإذا لم يذاكر لن ينجح وبالتالي تجعله يختار، حتى لا يشعر أنه يخضغ إلى شيء ما، كما أنه بطيء في استيعابه ويحتاج وقت للدخول في الحالة الخاصة بالمذاكرة حتى يستطيع استيعاب المعلومة، ويمكن مساعدته من خلال تكرار المحتوى حتى يتذكرها وأن تصبر الأم عليه.

برج الجوزاء

صاحب برج الجوزاء لديه سرعة بديهة وذكي جدا وأحيانا يشعر بالملل بسرعة، ولا يحب الجلوس كثيرا للمذاكرة ولكنه موهوب في أنه يلتقط المعلومة، فلذلك يجب أن تفهم الأم ذلك ولا تعذبه بأنه يستمر في المذاكرة لمدة طويلة ولكنه تتأكد من أنه استغرق وقتا كافيا بالنسبة له: «لو قعد ساعة كافي يلم فيها الدنيا لو النتيجة مش كويسة لازم تفهمه أن لو عايز أي نتيجة تبقى كويسة محتاج تمرن نفسك تقعد أكتر، وتسيبه يختار المكان اللي هيركز فيه أكتر متجبروش على مكان»، بحسب وصف «عبير».