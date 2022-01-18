نصائح لتنمية مهارات أولادك في تعلم الإنجليزي.. اخلصي من عقدة «ميس ميرفت» و«انشراح»

القاهرة - سمر حسين - ماما

يعاني بعض الأطفال من صعوبات في التعامل مع اللغة وبخاصة الإنجليزية، كونها تحتوي على حروف جديدة ويبدأ في استكشافها والتعامل معها ومحاولة فهمها، وتحاول الأمهات التعامل مع تلك المشكلة من خلال إحضار مدرسين لتقوية الأبناء في اللغة حتى لا تُشكل عائقا لديهم، نتيجة لصعوبة النطق أو الكتابة أو ترجمة الكلمات الذين يرونها سواء في الشارع على شاشات الدعاية أو في الأفلام الأجنبية، والسعي لحلها والسيطرة عليها خلال السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية، حتى لا تتطور في المستقبل.

خلود محمد، مدرسة وخبيرة في اللغة الإنجليزية، قدمت نصائح للأمهات وللأطفال حتى يمكنهم التعامل مع مشكلة الصعوبات التي يواجهها الأطفال في تعلم اللغة الإنجليزية، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، إذ تقول إن أساسيات اللغة هي القراءة والكتابة والنطق والاستماع، ويجب أن يكون الطفل قادرا على تطبيق الأربع مهارات، وخاصة الاستماع، فكلما شاهد العديد من الآفلام والقصص تحسنت طريقة نطقه وحديثه، واكتسب مهارات مختلفة، فضلا عن امتلاكه لمخزون كلمات تضيف إلى رصيده وتطور مهاراته في التحدث.

وقدمت معلمة اللغة الإنجليزية، في شرح مبسط طرقا للأمهات تجعل أطفالها قادرين على تعلم أساسيات اللغة ببساطة دون تعقيد، قائلةً إن هناك بعض الأطفال يعانون من مشاكل عدة وهي القدرة على الكتابة وعدم القدرة على التحدث بطلاقة والتعبير عما يريد، كونهم غير واثقين من ذاتهم لعدم تحدثهم بشكل معتاد في الحياة سواء داخل المدرسة أو خارجها، لذا يجب تنمية الأربع مهارات على حسب المرحلة العمرية والمقرر المحدد لها: «في كل الكتب هتلاقي الأربع مهارات مطبقة ولكن تختلف طريقة تقديمها، خاصة مع المناهج الجديدة».

الاهتمام بالنطق وسماع أفلام أجنبية

وقالت «خلود» إن فيلم «عسل أسود» ناقش تلك الإشكالية، إذ قدمت الفنانة إيمي سمير غانم، شخصية معملة لغة إنجليزية «ميس ميرفت» تسببت في أزمة للأطفال في استيعاب الكلمات الإنجليزية، كما تحدثت أيضا عن دور الفنانة حنان الطويل في فيلم «الناظر» «ميس انشراح»، التي انتهجت طريقة مختلفة ونطق غير صحيح للكلمات الإنجليزية، وتعد مثال غير صحيح ولا يجوز الاقتداء به، قائلةً: «كان عندهم حروف بتنطق بطريقة خاطئة، ومبقاش عندنا الاستايل ده من المدرسين في الجيل الجديد، مبقوش بيكتفوا فقط بشهادات الجامعة، أصبحوا يلجأون لأخذ دورات تدريبية».

طرق وحيل تساعد الأطفال في مذاكرة اللغة الإنجليزية

وفيما يخص الطرق والحيل الذكية التي يمكن أن تعتمد عليها الأمهات في مساعدة أطفالهن على مذاكرة اللغة الإنجليزية، قالت «خلود» إن هناك العديد من الدورات التدريبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخلاف أماكن مخصصة والتي توضح كيفية تلقي المعلومة في اللغة، من خلال تطبيق القواعد والكلمات وإيصالها بشكل صحيح، والتطبيق عملي على القواعد، فضلا عن التواصل مع المدرسين لمعرفة المعنى المقصود وتقديمها من خلال الصور والفيديوهات والافلام وسماعها باللغة الصحيحة.