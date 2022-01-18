الامارات | بعد ولادة عجل بعين ثالثة.. زحف بشري في الهند لمشاهدة «المعجزة» والجيش يتدخل «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ولادة عجل بعين ثالثة.. زحف بشري في الهند لمشاهدة «المعجزة» والجيش يتدخل «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت ولادة عجل بعين ثالثة في منتصف رأسه، واربع فتحات أنف، حالة من الاستنفار في عدد من القرى الهندي التي زخف سكانها إلى القرية الصغيرة التي وقعت فيها الحادثة، معتبرين أن الامر «معجزة»، بحسب ما ذكرته شبكة «آسيا نيوز إنترناشيونال».

وعلى الرغم من محاولة السلطات المحلية من تصحيح المعلومات «الخرافية» التي انتشرت بين الناس حول هذا العجل، وأن الأمر لا يتعدى كونه خللًا جينيًّا، إلا أن المنطقة تحولت خلال ساعات إلى مايشبه الحج، ودخل الناس في الاراضي الزراعية، وخربت الكثير من المحاصيل من الطريقة العشوائية التي كان يتحرك فيها الناس ما استدعى الطلب من قوات عسكرية التدخل لتنظيم وضبط الامور التي كات خرجت عن السيطرة.

ونقلت شبكة «آسيا نيوز إنترناشيونال» عن الفلاح صاحب العجل نيراج تشاندل قوله: إن الفحص الطبي للحيوان أثبت صحته الجسدية التامة، وعدم وجود أي أمراض باستثناء العين الإضافية.

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