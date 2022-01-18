الامارات | تمساح يلتهم طفلة اندونيسية..كل المحاولات فشلت في انقاذها

شكرا لقرائتكم خبر عن تمساح يلتهم طفلة اندونيسية..كل المحاولات فشلت في انقاذها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادثة مروعة هاجم تمساح طفلة اندونيسية، خلال سيرها قرب أحد الانهار عائدة إلى البيت بصحبة شقيقتها الكبرى، واستطاع التمساح قنص الطفلة وسحبها إلى الماء وإلتهامها، على الرغم من محاولات الاخت المستميتة لانقاذ اختها.

وقال مسؤول إندونيسي، اليوم الثلاثاء، إن تمساحاً هاجم فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات وقتلها وإلتهمها، بينما كانت تسير بطريق على ضفة نهر مع شقيقتها الكبرى في إقليم سومطرة الغربية.

وكانت الشقيقتان تسيران في طريق العودة إلى المنزل بعد استحمامهما فى نهر باتانج ماسانج بمنطقة أجام، صباح الإثنين، عندما هاجم التمساح الفتاة الصغرى، وفقاً لما ذكرته وكالة أسنيدي المحلية للبحث والإنقاذ.

وقالت الوكالة إن الشقيقة الكبرى حاولت إخراج الفتاة من فم التمساح، لكن المحاولة باءت بالفشل.

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