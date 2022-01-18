الابن الأكبر لـ أمينة الإيطالية يفجر مفاجآت جديدة بالقضية: حشيش وسرقة بالإكراه (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تطورات جديدة شهدتها قصة الإيطالية أمينة، وزوجها المصري محمد جمال، التي أثارت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية، بعد هروبها من منزلها بإيطاليا بأطفالها واحتجازهما في منطقة نائية عن الزوج، بمساعدة والدتها، التي كانت تسيء معاملة الأطفال، وفق التصريحات التي أدلى بها الابن الأكبر «كريم»، الذي ظهر عبر وسائل الإعلام متحدثا عما كان يتعرض له هو وأشقاؤه من جدته.

وكان الزوج محمد جمال، تحدث في بث مباشر لـ«الوطن»، عن استدعاء الشرطة الإيطالية، لنجله الأكبر «كريم»، لسماع أقواله والإدلاء بشهادته في واقعة اختطافه من جدته ووالدته فضلا عن هروبها من المنزل.

إستدعاء ثالث لمحمد جمال وابنه الأكبر

واستدعت الشرطة الإيطالية من جديد الشاب المصري محمد جمال، ونجله كريم، للتحقيق وسماع أقوالهم للمرة الثالثة، وصرح الأب بإنه لا يعرف الأسباب وراء استدعائهم أكثر من مرة للتحقيق: «مش عارف إيه اللي هيتم ومش عارف ليه مُصرين على وجود كريم».

رغم الاتهامات التي تواجهها الإيطالية أمينة، إلا أن هناك تعاطف من البعض تجاهها رغم ارتكابها وقائع يعاقب عليها القانون الإيطالي، كترك طفل في الشارع بخلاف كونه غير مقيم في الشارع فضلا عن صفعه على وجهه، بالإضافة إلى التدخين وشرب الكحوليات أثناء الرضاعة الطبيعية، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون وبشدة، بجانب ما ارتكبته والدتها إذ حاولت جعل الابن الأكبر كريم، يخرج للسرقة، وفق تصريحات الأب لـ«الوطن».

تعاطي للمخدرات وسرقة بالإكراه

الجدة كانت تتشاجر مع الابن الأكبر «كريم» بسبب تواجده بشكل دائم في المنزل، يقول الأب: «كانت عايزة ينزل يسرق وتقوله أنت قاعد في البيت مبتعملش حاجة وأنا في سنك كنت بسرق وبجيب فلوس، وأصرف على نفسي وعلى كل البيت، من وقتها قررت أتكلم وأحكي اللي بيحصل، كنت حريص إنها ترجعلي ونعيش مع بعض من جديد».

وكانت الكارثة الكبرى الذي تحدث عنها الأب، هي محاولة جدته لوالدته، إعطائه مواد مخدرة وجعله يدمن المخدرات، «قالتله أنت مش صغير والحشيش هيخليك مبسوط وسعيد وفي دنيا ثانية تماما، لكنه رفض».