الامارات | الكبد الدهني.. علامات في الفم تشير إلى الإصابة

شكرا لقرائتكم خبر عن الكبد الدهني.. علامات في الفم تشير إلى الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف علماء عن ظهور أعراض تحذيرية على الفم قد تشير إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

ويمكن أن تظهر أعراض الكبد الدهني في الفم من خلال التهاب دواعم السن - وهي عدوى شديدة في اللثة يمكن أن تؤدي إلى فقدان الأسنان وتجويف الأسنان (التسوس).

واستكشف الباحثون لعلاقة المحتملة بين مرض الكبد الدهني والعديد من حالات الفم بين البالغين في الولايات المتحدة، وتم جمع البيانات من خلال مسح الصحة الوطنية وفحص التغذية. بحسب express.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لم يتم علاجهم من تسوس الأسنان كانوا أكثر عرضة للإصابة بالكبد الدهني، كذلك ارتبط المرض أيضا بفقدان الأسنان والتهاب اللثة. وفق وكالة «سبوتنيك».

وأشارت الدراسة إلى وجود قدر متزايد من الأدلة التي تشير إلى أن التهاب دواعم السن قد يساهم في تطور أمراض الكبد، مثل مرض الكبد الدهني، وتليف الكبد وسرطان الخلايا الكبدية.

وخلصت الدراسة إلى أن الأدلة المتاحة تشير إلى أن التهاب دواعم السن قد يكون عامل خطر لتطور مرض الكبد الدهني.

أعراض أخرى للكبد الدهني

تشمل الأعراض التحذيرية الأخرى للكبد الدهني:

ألم خفيف أو مؤلم في أعلى يمين البطن (على الجانب الأيمن السفلي من الضلوع).

التعب الشديد

فقدان الوزن غير المبرر

الضعف والوهن

ويساعد اتباع نمط حياة صحي في تقليل مخاطر الإصابة بهذه الحالة. ووفقا لـ كليفلاند كلينك، فإن الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام وتناول الأدوية وفق وصفة الطبيب فقط، والحد من تناول الكحول يمكن أن يساعد.

والخبر الجيد هو أنه حتى لو تطور الكبد الدهني، قد تظل قادرا على تقليل دهون الكبد والالتهابات لأن العضو لديه «قدرة مذهلة على إصلاح نفسه»، كما توضح بوابة الصحة الأمريكية.

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