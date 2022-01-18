نوع من التوابل غني بالفوائد.. يحارب الشيخوخة ويقلل الكولسترول

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكزبرة هي نوع من النباتات العطرية التي تستعمل في الطعام، وتوجد في صورة أخرى على هيئة بذور جافة أو مطحونة «بودرة»، وتستخدم كـ «تابل» يضفي مذاقا طبيا ونكهة مميزة لمختلف الأكلات وتستخدم بكثرة في المطبخ المصري، ولذلك يقدم «هن» خلال التقرير التالي أبرز فوائدها وفقا للموقع الهندي «بولد سكاي».

فوائد الكزبرة

مفيدة للبشرة

بذور الكزبرة مفيدة جدا لنضارة البشرة، وحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، لاحتوائها على خصائص مضادة للالتهاب ومنها حمض « اللينولينيك»، وتساعد أيضا في التقليل من ظهور علامات التقدم في العمر والشيخوخة المبكرة.

تساعد في نمو الشعر

بذور الزبرة تساعد في نمو الشعر وتقلل من تساقطه، لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة مثل فيتامين سي والمنجنيز، ويعملان على تقوية بصيلات الشعر وتمنع تكسره.

خفض الكولسترول

تساعد الكزبرة في تقليل مستويات الكولسترول الضار في الجسم، وبالتالي الحماية من العديد من الأمراض المختلفة مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم، وغيرها من الأمراض الأخرى المرتبطة بمضاعفات ارتفاع الكولسترول في الدم.

الوقاية من نزلات البرد

ينصح الكثير من خبراء التغذية بتناول الشاي المصنوع من بذور الكزبرة، لخصائصها التي تحارب نزلات البرد والأنفلونزا، خاصة في ليالي الشتاء الباردة، إذ تعمل على التقليل من الإصابة بالتهابات الشعب الهوائية.

مفيدة للهضم

الكزبرة علاج صحي وفعال لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، كما يمكن استعمالها كفاتح للشهية، وتقلل من الشعور بالغثيان وانتفاخ البطن، وتعزز من المناعة بشكل قوي وفعال.

تقلل من اضطرابات الحيض

تقلل الكزبرة من حدوث اضطرابات الحيض، ويمكن تناولها لعلاج مشكلة النزيف الشديد وتحسن من حالة الرحم، لذلك استخدمت هذه التوابل في مختلف الثقافات نظرا لفوائدها المذهلة.

استشاري تغذية علاجية توضح فوائد الكزبرة

تقول «آمال فتحي» استشاري أمراض الروماتيزم والمفاصل والتغذية العلاجية لـ «هن»: «الكزبرة الناشفة من أحد التوابل المفيدة، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ب وتعمل تحسين مستوى السكر في الدم، وتحسن الهضم، وتمنح الطعام مذاقا ونكهة مختلفة ولذيذة».