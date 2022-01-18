مفاجأة لفقدان الوزن خلال 5 أيام وتطويل الشعر بسبب اكتمال القمر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يواجه الكثير من الناس مشكلة عدم فقدان الوزن أحيانا رغم التزامهم باتباع نظام غذائي صحي أو رجيم كما يطلق عليه وهناك أيضا من النساء اللاتي يواجهن مشاكل في تطويل الشعر أو الصبغة وغيرهما.

نصحت عبير فؤاد خبيرة الأبراج من خلال «هن» بأفضل أيام لفقدان الوزن وقص الشعر وشراء الملابس وغيره، تزامنا مع اكتمال القمر فجر اليوم 18 يناير.

أفضل أيام لفقدان الوزن

أشارت خبيرة الأبراج إلى أن أفضل وقت لعمل رجيم بداية من يوم الثلاثاء 18 يناير حتى 22 يناير الموافق يوم السبت قائلة: «دول خمس أيام متتالين الجسم يبقى عنده استعداد للحرق اكتر، الفلك بينصح الناس أن القمر بيكتمل فجر يوم 18 يناير، ابتداء من اليوم ده الدايت هيكون ناجح اكتر في ناس كتير بتحاول تعمل دايت ومش هيلاقوا استجابة في أوقات لكن لو بداية من التلات لحد السبت 5 أيام ورا بعض الجسم هيستجيب لأي دايت هما حابيين يعملوا»، ويمكن استكمال النظام الصحي الغذائي بعد هذه الأيام ولكن الاستجابة لن تكون مثلهم بحسب قولها.

صبغة الشعر

وحذرت عبير من صبغ الشعر حتى نهاية شهر يناير لأنه لن يكون مناسب هذه الفترة: «مش هتكون ثابتة ومش هيكونوا موفقين فيها حسب تأثير القمر».

قص الشعر

وأوضحت خبيرة الأبراج أن يمكن قص الشعر من يوم الجمعة 21 يناير والسبت 22 يناير: «لو عايزين نقص الشعر عشان يطول».

إزالة الشعر

أما بالنسبة للسيدات اللاتي تريد عمل ليزر أو إزالة الشعر بأي طريقة ستكون النتائج أفضل يوم الأربعاء 26 يناير والخميس 27 يناير: «هيقعد فترة بدون ما يظهر تاني».

مستحضرات التجميل

ويكون يوم الجمعة 21 يناير والسبت 22 يناير، أيام مميزة لشراء مستحضرات التجميل.

الملابس

والوقت المناسب لشراء الملابس سيكون يوم الأحد 23 يناير والاثنين 24 يناير، بحسب قول عبير فؤاد خبيرة الأبراج.