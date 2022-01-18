لو عروسة ومحتارة في «الجيرب».. «أبو عبدالله» هيسلمهولك في 30 دقيقة بسعر خرافي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خلال الاستعدادات النهائية لحفل الزفاف، عادة ما تشعر العروس بالحيرة والتردد الشديدين عند اختيار المستلزمات الأساسية والمهمة لها، والتي يأتي دورها قبيل الزفاف بأيام معدودة أحو حتى ساعات، إذ يأتي أمر اختيار «الجيرب» أو بوكيه الورد الخاص بهذا اليوم المميز، بشكل محير للغاية للفتاة، وهو ما يدفع بعض العرائس لمحاولة تصميمه قبل «الفرح» بآونة كبيرة، لكن داخل أحد شوارع حي الموسكي بمنطقة مصر القديمة، يكشف «أبو عبدالله» عن أسرار وكواليس تصميمه لـ«جيرب» العروس في غضون دقائق فقط.

تصميم «جيرب» العروس في نصف ساعة

يكشف أبو عبدالله، أحد مصممي بوكيهات الورود الخاصة بالعرائس، خلال بث مباشر له مع «هن»، تفاصيل تصميمه لـ«جيرب» زفاف العروس في غضون ثلاثين دقيقة فقط، مستخدمًا أفضل الأدوات والخامات المميزة من الورود، «الجيرب مبياخدش معايا نص ساعة، بس بسبب الضغط ساعات بندي مساحة عشان نطلع للعروسة حاجة مظبوطة».

وعلى نقيض الأسعار المرتفعة التي يتم تصميم «جيرب» العروس بها في العديد من المحال المختلفة، إلا أنه هنا داخل حي الموسكي، يقدم «أبو عبدالله» تلك التصميمات المميزة بأسعار مناسبة، يصل متوسطها إلى 280 جنيه فقط.