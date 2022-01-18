خطوات يجب اتباعها قبل أداء التمرينات الرياضية.. عشان متتعرضش للإصابات

القاهرة - سمر حسين - صحة

ممارسة الرياضة أمر مهم وأساسي في الحياة اليومية، إذ أنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية، وتحسين الصحة الجسدية، فضلًا عن العديد من الفوائد الصحية المتعددة، لكن قد يتعرض العديد من الأشخاص إلى الإصابات بالكدمات أو الشد العضلي المفاجئ، لذلك يجب اتباع بعض الخطوات قبل أداء التمرينات الرياضية لتجنب حدوث تلك المشكلات المتكررة.

نصائح لتجنب حدوث الإصابات وقت أداء التمرينات الرياضية

يقول أحمد عبد الخالق، مدرب كرة قدم ولياقة بدنية، خلال حديثه لـ«هن»، إنه هناك بعض الخطوات التي يجب مراعاتها والأخذ بها قبيل أداء الرياضة، وذلك لتجنب الشعور بالإرهاق والإصابة بالتشنجات العضلية، وتتمثل تلك الخطوات في:

1- الحصول على الراحة الجيدة

يجب على الشخص الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد قبل أداء الرياضة، ويفضل أن تصل المدة إلى 8 ساعات يومية، وذلك كي تتمكن عضلات الجسم من الحصول على الراحة، وعدم تعرضها للإصابات في أوقات التمرين.

2- شرب المياه

تناول كميات وفيرة من المياه على مدار اليوم أمر مهم وأساسي لا ينبغي التغاضي عنه، إذ أنها تساعد في تحسين عمل عضلات ومفاصل الجسد، فضلًا عن ترطيب الجسم جيدًا.

3- أداء تمرينات الإطالة

يمنع أداء تمارين الإطالة من حدوث الإصابات أو حالات التمزق، والإصابات طويلة الأمد.

4- الغذاء الصحي

يعد تناول الغذاء الصحي المتوازن الغني بالفيتامينات والمعادن، أمر أساسي ومهم لتقوية العضلات وتجنب الشعور بالإرهاق الذي قد ينجم عن ممارسة التدريبات.

5- تجنب الإجهاد

لا تعني ممارسة الرياضة القيام بمجهودات مبالغ بها، وذلك كي لا يتعرض الجسم إلى الشعور بالإجهاد.

6- ارتداء ملابس مريحة

يفضل ارتداء الملابس المريحة، مثل السترات والأحذية، لتجنب الشعور بالإرهاق.

فيما توضح مريم حمدي، خبيرة التغذية، أنه من الضروري الخضوع للإحماءات قبل أداء أي تمرينات رياضية، لأنها تساعد على إعداد الجسم جيدًا للممارسة تلك المجهودات، فضلًا عن زيادة تدفق الدم إلى العضلات، وبالتالي وتقليل خطر الإصابة.

كما تسمح عملية التبريد بعد التمرين يسمح التبريد، في تنظيم تدفق الدم، وتقليل تصلب العضلات والشعور بآلامها بعد التمرين.