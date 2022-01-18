أضرار خطيرة للريجيم القاسي.. صداع ونسيان وفقدان التركيز

القاهرة - سمر حسين - صحة

الحصول على جسم مثالي ممشوق القوام، حلم معظم الفتيات والسيدات، يسعين إليه بكل الطرق، خاصة أنّ معايير الجمال ارتبطت بالوزن المثالي، والنتيجة الحتمية لذلك اتباع العديد من الحميات الغذائية المختلفة، التي تؤثر في كثير من الأحيان بالسلب على الصحة، وتؤدي لأضرار خطيرة، وتقدم «هن» أبرزها وفقا للموقع الأمريكي الطبي pharmeasy.

أضرار الحميات الغذائية

الشعور بالصداع

من الآثار السلبية لاتباع الحميات الغذائية بشكل مفرط، الشعور بصداع قاس ومستمر، نتيجة تعطش الجسم للكربوهيدرات التي تعد المصدر الأول للطاقة.

تكسر العضلات

اتباع نظام غذائي غير صحي يؤدي لحدوث تكسر في العضلات، خاصة مع الفقدان السريع للوزن، فالأنظمة التي تعتمد على الفقدان السريع للوزن تشكل عامل خطر على صحة وسلامة القلب، وتصل في بعض الأحيان إلى حد الوفاة.

انخفاض معدل الحرق

اتباع أنظمة غذائية قاسية يتسبب في نقص واضح في السعرات الحرارية، ما يخفّض مستويات الطاقة وبالتالي يقل معدل الحرق، ما ينتج عنه خسارة الوزن على هيئة عضلات وليس دهون، ومع كسر الحمية الغذائية يكتسب الشخص الوزن المفقود مرة أخرى.

فقدان التركيز

الحميات الغذائية القاسية الخالية من مواد صحية مختلفة ومتنوعة، تتسبب في العديد من الأضرار السلبية، ومنها فقدان القدرة على التركيز بشكل قوي وملحوظ، فبعض الأشخاص تضعف ذاكرتهم مع الوقت.

الشعور بالاكتئاب

تقليل الكربوهيدرات والسكريات، جميعها عوامل تؤدي لشعور الشخص بحالة من الاكتئاب على المدى الطويل، لذلك ينصح الأطباء وخبراء التغذية، باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، للمحافظة على الصحة الجسدية والنفسية.

سالي فؤاد توضح كيفية تحقيق التوازن في الدايت

وقالت سالي فؤاد، خبيرة التغذية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: «ممكن نمشي على نظام غذائي صحي، ونكسر هوس زيادة الوزن وناكل اللي إحنا عاوزنيه، بس بطريقة ذكية، بمعنى لما يكون نفسك في حاجة كلها، بس مش لازم تتعشى في اليوم ده، وتكمل باقي اليوم صيام متقطع، الوجبة اللي أكلتها مش هتخسسك بس في نفس الوقت مش هتزيد وزنك، ومش هتكون قاسي على نفسك ومحرمتش نفسك من حاجة».