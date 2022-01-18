«مش بس للريجيم» فوائد مذهلة للشاي الأخضر.. يحارب نوعا من السرطانات

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشاي الأخضر من المشروبات الصحية التي ينصح بها أغلب الأطباء وخبراء التغذية، ولكن فوائده لا تقتصر على إنقاص الوزن فقط أو الحرص على تناوله أثناء اتباع الحميات الغذائية، فأهميته تتعدى ذلك، كالمحافظة على حيوية وشباب البشرة، وتقدم «هن» بقية الفوائد خلال التقرير التالي وفقا للموقع الطبي «medicalnewstoday».

فوائد الشاي الأخضر

الوقاية من السرطان

السرطان

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، لذلك البلدان التي يستهلك شعبها كميات كبيرة منه، تكون معدلات الإصابة بالسرطان أقل مقارنة بالدول الأخرى.

فقدان الوزن

تؤكد العديد من الدراسات والأبحاث أن الشاي الأخضر يساعد بشكل كبير في إنقاص الوزن، لاحتوائه على مادة «الكاتيكين»، ويمكن تناول كوبين منه على مدار اليوم لمن يرغبون في التخلص من الوزن الزائد.

مفيد للقلب

توصل الباحثون إلى أن الشاي الأخضر يقلل بشكل كبير من معدلات الوفيات الناتجة عن الأزمات القلبية، وخلصت دراسة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون 5 أكواب من الشاي الأخضر بشكل يومي أقل عرضة للوفاة بسبب الأزمات القلبية.

يقوي الذاكرة

الشاي الأخضر يعمل على تعزيز الذاكرة وتقويتها، وبالتالي يقلل بشكل واضح من الإصابة بألزهايمر والخرف المبكر.

داء السكري

الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر بشكل مستمر يؤدي لانخفاض في مستويات الجلوكوز في الدم، وهذا مفيد لمرضى السكري ويقلل من الإصابة بالمضاعفات.

مفيد للبشرة

تناول الشاي الأخضر مفيد لصحة وشباب البشرة، لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تحارب شيخوخة الجلد وتكافح علامات التقدم في العمر.

طبيب يوضح فوائد الشاي الأخضر

قال الدكتور الصيدلي «باهر السعيد» خلال تصريحات تليفزيونية، إن تناول الشاي الأخضر أو استعماله بشكل موضعي من خلال تواجده في بعض الكريمات يعمل على الوقاية من سرطان الجلد، فالشاي الأخضر يحتوي على مواد قوية من مضادات الأكسدة التي تكافح تكسر الـ DNA الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية التي يتعرض لها الأشخاص من الشمس بشكل يومي.

يؤكد «السعيد» أن هذه المادة تحمي من سرطان الجلد فهو من المشروبات الهامة، والتي إذا تم تناوله على شكل مشروب أو أقراص أو استعماله كريمات محتوية عليه مهم جدا ليس للجلد فقط، بل لحماية الجسم بصفة عامة.