تحذير عاجل من نظام غذائي يؤدي إلى أمراض كارثية

القاهرة - سمر حسين - صحة

انتشر على جروبات السوشيال ميديا تبادل المتابعين لنظام غذائي يطلق عليه «حمية الثعبان أو النظام الثعباني» وهو عبارة عن الصيام لمدة طويلة مع تناول مشروب معين ثم تناول وجبة واحدة في اليوم.

حمية الثعبان أو النظام الثعباني

حذرت الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية من خلال «هن» من هذا النظام الثعباني ووصفته بالـ «كارثي»، موضحة أن هذا النظام، يعمل على يمنع تناول الطعام تمام في أول 48 ساعة: «مصيبة بيقطع لك الأكل تماما وبياخد خل تفاح ومشروب الثعباني اللي عبارة عن مياه وكلوريد البوتاسيوم وبعض الإضافات التانية وبيقولك أن الهدف بتاعها أن هو بيعود الجسم التخلص من إدمان السكريات والرغبة في الكربوهيدرات وغيره».

أضرار النظام الثعباني

وأكدت «مروة» أن هذا النظام خطر جدا لأنه يمنع الأكل في أول 48 ساعة ثم يجعل الشخص يتناول وجبة واحدة في اليوم ويكون الشخص عرضة لاختلال وظائف الكلى وهبوط في الدورة الدموية وزيادة في إمكانية حدوث الجلطات بصورة أكبر لمن هم تعرضوا لذلك من قبل، وخطر جدا لمرضى السكر والإنيما ومرضى ضغط الدم وللمراهقين كما يجعل الجسم يفقد كمية كبيرة للفيتامين والأملاح المعدنية ويحدث ضعف وهزلان ومشاكل في البشرة والشعر.

كما أن تناول وجبة واحدة كبيرة وخاصة إذا كانت تحتوي على عصير يؤدي إلى حدوث صدمة كبيرة للجسم ومن الممكن أن يصاب الشخص بالسكر.

ونصحت خبيرة التغذية بالنظام الأمثل لفقدان الوزن وهو الصيام المتقطع يكون من 12 إلى 16 ساعة صيام عن الأكل ويدخل فيها ساعات النوم ويمكن تناول جميع المشروبات الساخنة الفاتحة والمياه: «يعني بياخدوا وجبتهم بين 8 لـ 10 ساعات في اليوم وينظموا فيهم الوجبات الغذائية كاملة، الفيتامين وبروتين وكربوهيدرات والأملاح المعدنية وشرب مياه كتير»، أي توزيع الأكل بشكل سليم وحينها يتحول الجسم لحرق الدهون بصورة طبيعية ويعمل على ضبط مستوى السكر، ولكن أشارت مروة إلى أن مريض السكر والمرأة الحامل يجب اتباع ذلك مع مريض.