الامارات | فنانون إماراتيون وعالميون يقدمون أكبر عرض فني يسرد تاريخ الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون إماراتيون وعالميون يقدمون أكبر عرض فني يسرد تاريخ الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد أكثر من 50 فناناً من دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف أنحاء العالم لتقديم العرض الفني «سرد المكان»، الذي يقدمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أيام 25 و26 و28 و29 من يناير الجاري، على مسرح المجاز، حيث تتواصل تدريباتهم التحضيرية للمشاركة في أكبر عرض فني يسرد تاريخ إمارة الشارقة، وسيرة منجزاتها خلال الـ50 عاماً الماضية.

وتكشف كواليس التدريبات، التي تقام على مدار شهر كامل، جانباً من اللوحات الفنيّة التي سيشهدها العرض، حيث يجتمع الفنانون في عروضٍ تعبيرية جماعية، وأخرى فردية، يحلّق فيها العارضون في الهواء، ويرسمون بأجسادهم لوحات بصرية جمالية، قائمة على التوازن والانسجام والحركة، فيتبدل فضاء المسرح من زمان إلى آخر برقصات وأداء الفنانين.

ويشارك في العرض فنانون وعارضو أداء من دول: الإمارات، وكندا، والبرازيل، والولايات المتحدة، وكوبا، وفرنسا، وبلجيكا، وسلوفينيا، يحمل كل منهم سجلاً حافلاً من النجاحات والعروض المسرحية التي نالت إعجاب الجمهور ولجان التحكيم في عدد من المهرجانات والمسابقات العالمية، حيث شارك بعضهم في فعاليات عدة، ضمن «سيرك دو سوليي»، ومسرح «برودواي»، وغيرها من العروض العالمية.

يشار إلى أن العرض يقام مراعياً الإجراءات الاحترازيّة للوقاية من فيروس كورونا كافة، ويمكن للجمهور شراء تذاكر العرض، عبر موقع platinumlist.net.

• الفنانون يجتمعون في عروضٍ تعبيرية ويرسمون بأجسادهم لوحات بصرية جمالية.

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