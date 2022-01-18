الامارات | «سكي دبي» أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن «سكي دبي» أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «ماجد الفطيم»، عن فوز «سكي دبي» بلقب «أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم» للعام السادس على التوالي، محطماً بذلك رقماً قياسياً في تاريخ «جوائز التزلج العالمية» والتي تعد أرقى معيار للتميز في قطاع سياحة التزلج. وتنافس «سكي دبي» على اللقب مع تسعة منتجعات تزلج داخلي ذات سمعة عالمية في كل من مصر، وألمانيا، والصين، وإسبانيا، وأسكتلندا، ونيوزيلندا، وهولندا.

وتم إطلاق «سكي دبي» عام 2005 بوصفه أول منتجع تزلج داخلي مغلق في الشرق الأوسط، وسرعان ما أصبح المنتجع واحداً من أبرز مواقع الجذب الأيقونية في المنطقة.

وتطور «سكي دبي» على مدى الـ15 عاماً الماضية ليصبح جزءاً من أسلوب حياة العديد من سكان دولة الإمارات الساعين لتجربة مميزة على مستوى عالمي ضمن محيطهم، هذا عدا عن السياح ومحبي الرياضات الثلجية الذين يقصدونه من حول العالم. ويواصل «سكي دبي» سعيه لإغناء تجربة الزوار من خلال الابتكار والتطوير المستمر، وهو اليوم يوفر خمسة منحدرات للتزلج، وحديقة ثلجية عائلية مجهزة بمجموعة من الأنشطة المسلية، فضلاً عن مستوطنة قطبية لطيور البطريق من فصيلتي «كينغ» و«جنتو»، التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الزوار كون هذه الطيور ودودة جداً مع البشر.

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