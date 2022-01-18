ما حكم زراعة شعر الحاجب للنساء؟.. الإفتاء: يجوز في حالتين بشرط واحد (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من سيدة حول حكم زراعة الحاجب، الذي لا يوجد به شعر، خاصة إذا كانت تعاني من مرض، فهل يجوز ذلك؟.

أجاب عن السؤال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، من خلال البث المباشر للصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا إن المرأة إذا كانت تعاني من مرض أو لا يظهر شعر الحاجب، يجوز زراعة الحاجب لها، موضحًا أنه يشترط عند زراعة شعر الحاجب للمرأة أن تتم العملية من شعر المرأة نفسها، وليس بشعر امرأة غيرها.

حكم زراعة الشعر

وذكرت دار الإفتاء المصرية أن زرع الشعر عبارة عن عملية جراحية تجميلية حديثة، إذ يجري الطبيب العملية من خلال أخذ جزء من المنطقة التي يقل فيها تساقط الشعر ليغرسها في المنطقة التي يتساقط منها الشعر، بحيث يكون الشعر ناميًا.

حالات زرع الشعر

وتابعت دار الإفتاء المصرية أن عملية زرع الشعر تجرى في 3 حالات:

- الزرع من شعر نفس الشخص المنتفع: وحكمه الجواز، فيمكن للإنسان أن يأخذ من نفسه لنفسه مقدمًا المصلحة الراجحة له.

- الزرع من شعر غير المنتفع: وهو جائز أيضًا على قول من قال بجواز الانتفاع بشعر الآدمي، وهو مذهب محمد بن الحسن.

- الزرع من غير شعر الآدمي (الشعر الصناعي: زرع الشعر المصنوع من ألياف صناعية وهو جائز، وليس من الوصل المنهي عنه كما أنه أولى بالجواز من المسألة المتقدمة، لبعده عن كثير من اعتراضات بعض أهل العلم.