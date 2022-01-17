4 نصائح جمالية للرجال.. تمنحك مظهرا أنيقا وجذابا دون مجهود

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

«أنا رجل، ولست بحاجة إلى نصائح للجمال».. جملة مغلوطة يجب أن يتخلى عنها معظم الرجال، لأن الحقيقة هي أنك إذا كنت لا تهتم بصحة بشرتك وشعرك وجسمك، فأنت بحاجة إلى القليل من نظام الجمال، والذي يضمن لك مظهرا أنيقا ولامعا، وستتمكن من الحفاظ على جسمك سعيدًا ونظيفا دون بذل الكثير من الجهد، ذلك بحسب موقع vicibeauty المتخصص في الجمال والستايل.

التقليل من التجاعيد

النظام الغذائي للرجال سيساعد في تقليل التجاعيد إلى الحد الأدنى، لأن الفواكه والخضروات تساعد في ترطيب البشرة، مما يحافظ على نضارة البشرة.

أضف البطيخ والطماطم والخيار والليمون إلى نظامك الغذائي، أيضا تناول المزيد من الكرنب لأنه يحتوي على فيتامين ج وفيتامين أ، وكلاهما يساعد في محو الخطوط الدقيقة في الوجه كما أنه يزيل السموم من الدم.

حافظ على شفتيك ناعمة

إليك نصيحة بسيطة عن الجمال للرجال، استخدم مرطب الشفاه، تتقدم الشفاه في السن بشكل كبير ويمكن أن تجف بسرعة، ضع مرطب شفاه، ويفضل أن يكون مع واقي الشمس في جيبك وضعه على مدار اليوم.

تبييض ابتسامتك

ابتسامتك من أول الأشياء التي يلاحظها الناس عنك، لا تبدو الأسنان البيضاء الصحية جميلة فحسب، ولكنها ستوفر لك الوقت والمال في عيادة طبيب الأسنان.

احصل على الكثير من النوم

هل تلاحظ انتفاخات تحت العينين؟ قد يكون ذلك بسبب عدم حصولك على قسط كافٍ من الراحة، يحتاج الشخص البالغ العادي للنوم ما بين 7 إلى 9 ساعات، إذا كنت لا تزال ترى أكياسًا تحت عينيك، يمكنك تقليل الانتفاخ عن طريق وضع ملاعق باردة على عينيك.

يمكن أن تساعد شرائح البطاطس النيئة المبردة تحت العينين لمدة 20 دقيقة تقريبًا في تقليل الهالات السوداء، لأنها تحتوي على إنزيم الكاتيكولاز، وهو إنزيم لتفتيح البشرة.