رانيا يوسف: «معنديش خطوط حمراء وما يفرقش معايا قبلات ولا بكيني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها لا تُمانع أن تؤدي أدوارًا جريئة إذا عرضت عليها، متابعة: «أنا بالفعل عملت أدوار جريئة، ومعنديش خطوط حمراء في السينما، وممكن أعمل مشاهد فيها قبلات أو ألبس مايوه بكيني، لو يستدعى المشهد ذلك، وممكن أعمل أكتر من كده، موافقتي على العمل يعني موافقتي على كل المشاهد، ممكن نقف في تفاصيل معينة أتناقش مع المخرج أن المشهد ده يتعمل ازاي؟، هل مهم يتعمل ولا لا».

السيناريو مش قرآن

وأضافت «يوسف»، خلال حوارها في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على قناة «etc»: «مش لازم كل السيناريو يتعمل بحذافيره لأنه مش قرآن، بقعد مع المخرج ونتناقش، يا إما أقنعه أو يقنعني»، موضحة أنها من الممكن أن تتحدث مع المخرج في المشاهد التي تسبب قلقا، «ممكن نخففها أو نعملها زي ما هي، أو تتشال خالص، المهم نصل لأحسن الحلول».

وأوضحت الفنانة رانيا يوسف، أنها شاركت في مسلسل «أهل كايرو» الذي كان معروضًا على نجمات كبريات للغاية؛ لكنهن رفضن بسبب تمسكهن بأجر عال، لكن بمجرد أن فتحت هي أول مشهد وافقت على الفور لأداء هذا العمل، موضحة: «قولت ده أنا لو هدفع فلوس وأعمل العمل ده هعمل كده، والحمد لله طلع اختياري صح».

توقف 6 أفلام بسبب 2011

وأشارت إلى أنها تعاقدت على مسلسلات عديدة جيدة، ولكنها توقفت بسبب أحداث 2011، كما تعاقدت على 6 أفلام من بطولتها وتوقفوا أيضًا بسبب نفس الأحداث، «محدش عارف الخير فين، أنا عطلت سنة واثنين وثلاثة، ورجعت عملت نيران صديقة، والسبع وصايا».