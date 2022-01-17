رانيا يوسف بعد 3 زيحات سابقة: «والله حرمت.. بيتجوزوا علشان يخلفوا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها لن تُقدم على الزواج مرة أخرى طيلة حياتها بعد ثلاثة زيحات سابقة، «أنا حرمت، لا أبدًا عمري ما أتجوز مرة أخرى»، موضحة أن مفهوم الزواج لدينا خاطيء، خاصة في المجتمعات العربية، « بيتجوزوا علشان يخلفوا، عشان معندهمش علاقات مفتوحة، مفاهيم الزواج عندنا بتقوم على مصالح شخصية، أو لمجرد أن فيه عائلات عاوزه تناسب بعضها»، وذلك خلال حوارها في برنامج « مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على قناة «etc».

رانيا يوسف: يوجد ما يُسمى «رجل الأحلام» أو «فتاة الأحلام»

وأضافت «يوسف»، أن مفهوم الزواج الحقيقي هو القيام على المودة والرحمة، وتربية أطفال وتكوين أسرة، متابعة:« ده الأمر بقى قليل أوي، دلوقتي اللي يتقدم عشان يتجوز إما عاوز منك حاجة، أو بيعمل مصلحة من وراكي، أو عاوز يتشهر»، إذ يكون هناك مفهوم آخر ومصلحة أخرى من الزواج، مؤكدة أنه لا يوجد ما يُسمى «رجل الأحلام» أو «فتاة الأحلام»، مازحة: « دي روايات زمان كنا بنقراها بس، دلوقتي الزوج بيشوف الست من بره مش من جوه، يعني لو جسمها زاد بعد الولادة ممكن يرميها ويدور على واحدة أصغر».

مسلسل «حرب الجواسيس» حقق نجاحًا كبيرًا بين المواطنين

وأشارت الفنانة، إلى أنها قامت بعمل مسلسل «حرب الجواسيس» الذي حقق نجاحًا كبيرًا بين المواطنين، ورفضت دور البطولة في «حرب الجواسيس» وأصرت على القيام بدور الفتاة اليهودية، إذا أنها لا تحب الأدوار السهلة لأنه من الممكن أي شخص القيام بها، وتسعى دائما للأدوار الصعبة التي تبذل جهدًا كبيرًا من أجل أداؤه بشكل جيد، « ممكن واحدة مش بطلة ومن أداء دورها بشكل جيد تقعد الناس كلها تتفرج عليها».