أطعمة دهنية تحميك من "أكبر قاتل في العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أكبر قاتل في العالم هو أمراض القلب، التي تودي بحياة الكثيرين حول العالم، لذا يمكن أن تكون حماية قلبك إحدى الطرق لزيادة طول العمر وإضافة بعض السنوات إلى حياتك.

يصف مرض القلب الحالات المختلفة التي تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية، وعادةً ما يكون السبب هو تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين أو زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم.

والحفاظ على صحة القلب هو إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها العيش لفترة أطول، وتنص مايو كلينك على أن أحد الأطعمة التي قد تحمي القلب هي الأسماك، وفقًا لموقع express

وإنه إذا كنت قلقًا بشأن صحة قلبك، فإن تناول وجبتين على الأقل من الأسماك أسبوعيًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما جزء الأسماك المفيد للقلب بشكل خاص هو أحماض أوميجا 3 الدهنية.

يمكن أن تكون أوميجا 3 مفيدة لصحة القلب وتقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب، والتي توجد في الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل والسردين والتونة.

وتم ربط المكملات التي تحتوي على زيت السمك بتحسين وظائف الشرايين وخفض ضغط الدم، فإن ضغط الدم هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب لأنه يمكن أن يجعل الشرايين أقل مرونة ويقلل من تدفق الدم والأكسجين إلى القلب.

عامل آخر من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب يمكن خفضه عن طريق تناول الأسماك هو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، الذي يوصف بتراكم مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم، حيث تجعل المادة الدهنية من الصعب تدفق ما يكفي من الدم عبر الشرايين.

وعلى الرغم من أن الأسماك دهنية، إلا أنها تحتوي على نوع جيد من الدهون المفيدة للقلب، على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي أنواع أخرى من الدهون مثل الدهون المشبعة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول وأمراض القلب.

ما هي كمية السمك التي يجب أن أتناولها؟

توصي هيئة الخدمات الصحية بالمملكة المتحدة، بتضمين حصتين من الأسماك في خطة الوجبات الأسبوعية، ويجب أن تكون واحدة من هذه الأسماك الزيتية، وهذا يُترجم تقريبًا إلى 140 جرامًا من الأسماك الدهنية المطبوخة أسبوعياً.

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