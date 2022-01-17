رانيا يوسف عن فستان البطانة: «الشورت كان طالع.. والمصور ملفتش نظري»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علقت الفنانة رانيا يوسف، اليوم، على أزمة فستان البطانة في مهرجان القاهرة السينمائي، الذي أثار جدلًا واسعًا، إذ قالت: «فستاني في مهرجان القاهرة عمل قلق، وارتداء ابنتي له كان بطلب منها، هي قالت لي مامي أنا عاوزه ألبس الفستان اللي بيعمل مشكلة، قولتلها ليه، قالت من حقي ألبس اللي أنا عوزاه وعاجبني وهيبقى حلو عليا، قولتلها البسيه».

من الخطأ تصوير ظهر فنانة

وأضافت «يوسف»، خلال حوارها في برنامج «مصر جديدة»، المذاع على قناة «etc»، مع الإعلامية إنجي أنور، أنه من الخطأ تصوير ظهر فنانة أو أي سيدة و«الشورت كان طالع.. كان المفروض يقولي، لأن بطانة الفستان ليس قماشة دبل، بل البطانة هي الشورت».

وأوضحت أن ما حدث دليل على سلبيات التكنولوجيا، والكثيرون أصبحوا يبحثون عن التريند، متابعة: «أنا طلعت يومها تريند بس والله ما كان مقصود، كنت مستغربة أنهم كبروا أوي الموضوع، حتى لو كان فيه غلط من ناحيتي كان ممكن لفت نظري، الموضوع أخد أكبر من حجمة».

أدوار فنية من الدرجة الأولى

وأكدت الفنانة رانيا يوسف، أن العمل الذي تشارك فيه يجب أن يكون فنيا من الدرجة الأولى، وعندما يعرض يحقق مكاسب، ولكن أولا يكون عملا فنيا من الدرجة الأولى، متابعة: «المادة والأجر عندي مش كل حاجة، الأجر بالنسبة لي هو المال الذي يسدد احتياجاتي، ويخليني منزلش أعمل أفلام رخيصة فنيا، لازم الأدوار اللي أعملها تكون فنية من الدرجة الأولى، وده قليل أوي».