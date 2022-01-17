رانيا يوسف: «بحب ألبس الحاجات البنانيتي.. وشعري كله طار لهذا السبب»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها تُحب الجلوس أغلب أوقاتها مع بناتها، خاصة عندما لا تعرض أعمال فنية عليها، « بحاول بقدر الإمكان طالما معنديش شغل أكون مع بناتي، بحب شغلي وبحب الحياة وبحب أعيش، بحب ألبس وأسافر وبحب أصحابي وأهلي والناس اللي قريبين»، موضحة أن حبها للناس يجعلها قادرة على العمل، وذلك خلال حوارها في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على قناة «etc».

الميل للألوان الغامقة منذ الصغر

وأضافت «يوسف»، أنها كانت في الصغر تميل للألوان الغامقة، لكن الوضع اختلف الآن، إذ تحاول دائما الابتعاد عن هذه الألوان، «عاوزه حاجة تعمل لي ريفرش، بحب الألوان الفاتحة، سواء الأبيض أو الأورنج، بحب ارتداء الفساتين وخاصة ذات اللون الأحمر في الكريسماس، بحب الحاجات البنانيتي»، موضحة أن شعرها أسود ولن تغيره مهما حدث، حتى وإن تطلب دور في أحد الأعمال الفنية لها تغييره لن تقوم بتغييره، لكنها قد تلجأ لارتداء الباروكة.

رانيا يوسف: «نور الشريف كان وشه حلو عليا»

وتابعت الفنانة: «أنا مرة فتحت شعري بلون تاني، طار كله»، موضحة أنها تستمتع بعملها الفني، كما أنها في الوقت ذاته لا تتنازل عن حقوقها، لكن عندما يكون هناك سيناريو لعمل فني جيد ومتوقع نجاحه لا تتمسك بالأجر الذي تطلبه، «هو ينزل شوية وأنا أطلع شوية لحد ما نوصل لأجر يرضيه هو وفي نفس الوقت يسد احتياجاتي أنا في الحياة»، موضحة أن بداية عملها في الدراما كانت في مسلسل «الحاج متولي» إذ حقق نجاحًا كبيرا.

وواصلت: « الفنان القدير الراحل نور الشريف كان وشه حلو عليا.. وعلى كل اللي اشتغل معاه».