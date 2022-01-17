الامارات | مشهد "لا يصدق".. "الحوت السفاح" ينقذ حوتاً أحدبا ًمن الشباك (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد "لا يصدق".. "الحوت السفاح" ينقذ حوتاً أحدبا ًمن الشباك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت مؤسسة "مراقبة الحيتان" الأسترالية، مشهدا وصف بأنه "لا يصدق" لقيام سرب من حيتان الأوركا القاتلة، الشهيرة بـ "الحوت السفاح"، بإنقاذ حوت أحدب ضخم عالق بالشباك، على الرغم من أنه يصنف (الحوت الأحدب) على رأس وجباتهم الجماعية الفريدة.

والتقط الفريق العامل في المؤسسة الأسترالية المعنية بتتبع الحيتان أثناء عمله هذا المشهد المثير الذي اعتبر أنه الأول من نوعه في العالم.

ويظهر في اللقطات المسجلة في منطقة خليج بريمر قبالة السواحل الغربية لأستراليا، حوتا أحدبا علق بشباك الصيد، لكن المثير هو أن حيتان الأوركا قامت بتنفيذ عدة دورات ومناورات حول الحوت الأحدب وحررته من الحبال وقطعتها وخلصته منها.

وبحسب بيان المؤسسة، استطعات حيتان الأوركا تقطيع الكثير من الحبال التي كانت منتشرة خلف الحوت الأحدب وحررته منها، بعد أن كانت متشابكة مع جسده ومؤخرة ذيله.

وقال بيان المؤسسة: "سجل العديد من القصص في الماضي عن مساعدة حيتان الأوركا للبشر. الآن في المياه الأسترالية، سجل أول حدث معروف لقيام حيتان الأوركا بمساعدة نوع آخر (من الحيتان).. إن هذه المشاهد امتياز حقيقي غير متوقع حصلنا عليه".

المثير هنا، وبحسب التقرير المنشور في "newsweek" عن الحادثة، هو أن أسراب حيتان الأوركا يعرف عنها مهاجمة الحوت الأحدب، حيث تتغذى المجموعة عليه وتلتهمه، الأمر الذي جعل هذا السلوك أكثر غرابة في عالم الحيوان المليء بـ"الإنسانية" إن صح القول.

ووفقاً للبيان فإن "الحوت الأحدب كان مريضا ويعاني من سوء التغذية بعد أن علق لفترة طويلة من الزمن في الشباك.. حوت الأوركا ذكي جدا وتوقع أن الوجبة لن تكون بالجودة المطلوبة، وبعد فحص دقيق للحوت الأحدب قرروا (سرب حيتان الأوركا) السماح له بالسباحة بحرية بدلا من قتله".

ورصدت مشاهد أخرى الحوت الأحدب وقد استعاد حركته السليمة بعد تخلصه من شباك الصيد العالقة بذيله، لينطلق بعدها باحثا عن وجبة طعام تعيد إليه جزءا ضئيلا من طاقته المهدورة.

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