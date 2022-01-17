لايف ستايل

6 إطلالات لـ إنجي المقدم خلال جلسة تصوير جديدة: كاجوال وكلاسيك

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إنجي المقدم

خضعت الفنانة إنجي المقدم، لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة enigma، إذ ظهرت بـ6 إطلالات مختلفة تماما، وكانت نجمة الغلاف لشهر يناير 2022.

وشاركت إنجي المقدم جلسة التصوير التي خضعت لها مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيبديوهات «إنستجرام».

تفاصيل جلسة تصوير إنجي المقدم

ارتدت إنجي المقدم حوالي 6 فساتين مختلفة تماما عن بعضها البعض، تميز البعض منها بأنه مسرحي تمثيلي والآخر فساتين سواريه بتوقيع ماركات عالمية، وظهرت بمختلف الإطلالات على غلاف المجلة لـ يناير 2022.

وارتدت إنجي المقدم فستان من اللون الأزرق بفيونكة بيضاء كبيرة من توقيع raisavanessa، مفتوح من الأمام فتحة هوليوود ومع بووت من اللون الأبيض، وبلغ سعره حوالي 34 ألف جنيه مصري.

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ماركة فستان إنجي المقدم 

وتغير إنجي المقدم من ستايل شعرها والميكب مع كل لوك جديد، فقد ارتدت أيضا فستان بليزر، من اللون الأحمر مع «بنس» في الشعر، ولوك ميكب مختلف، وفستانها من ماركة giuseppe di morabito.

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الستايل الثالث، ارتدت إنجي المقدم تايور من اللون الأسود مع شميز وكولون أبيض طاقية من الصوف الأسود ملائمة للشتاء.

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ومن الكلاسيك إلى الكاجوال والإكسسوارات العريضة، والنضارات الكبيرة مع كولون مزركش ظهرت إنجي المقدم في إطلالة رابعة مليئة بالر يش.

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وفي خامس إطلالاتها، ارتدت إنجي جيبة قصيرة للغاية تميزت بلونها الهادئ وستايلها الكاجوال مع بلوزة بيضاء بأكمام واسعة مقفولة وهاف بوت من اللون الأسود، وحرصت إنجي المقدم على أن تكون تعابير وجهها بدون تعابير مبالغ فيها.

 

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وتلك ليست الإطلالة الأخيرة لـ إنجي المقدم وإنما ارتدت سلاسل على شعرها، وفستان نفوش على هيئة وردة كبيرة، بياقة ضخمة أظهرها وكأنها وردة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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