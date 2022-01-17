أضرار استخدام المكياج يوميا.. بقع وحبوب وسرطان في الجلد

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يضفي «المكياج» لمسات تبرز جمال المرأة، كما يساعد على إخفاء عيوب البشرة، مثل ظهور البقع والمسام الواسعة وغيرها من مشكلات البشرة الشائعة، لكن الاستخدام اليومي لأدوات التجميل قد يتسبب في ضرر كبير للبشرة.

وترصد السطور التالية، أبرز أضرار المكياج، وفقا للموقع الأمريكي المهتم بجمال المرأة skinkraft.

أضرار استخدام المكياج يوميا

انسداد المسام

استخدام مستحضرات التجميل بشكل يومي يؤثر بالسلب على البشرة على المدى البعيد، حيث تتسبب في انسداد مسام الجلد، ما يؤدي لظهور «بثور» و«حب الشباب» التي تترك ورائها ندوبا وبقعا قاتمة.

الشيخوخة المبكرة

من الآثار السلبية لاستخدام المكياج بشكل يومي، تعريض البشرة للشيخوخة المبكرة، خاصة مع التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يحدث تفاعلا بين الأشعة فوق البنفسجية ومستحضرات التجميل التي تحتوي على العديد من المواد الكيميائية، وبالتالي تزحف التجاعيد وعوامل التقدم في العمر وتبدو واضحة على الجلد.

تباين لون البشرة

الإفراط في استخدام المكياج والنوم به طوال الليل، يتسبب في ضرر كبير للبشرة، أبرزها تفاوت درجة البشرة بسبب انتشار البقع الناتجة عن آثار حب الشباب، والمواد الكيمائية في المكياج التي تؤثر على إنتاج الكولاجين في البشرة، ما يتسبب في اسمرارها مع مرور الوقت.

التهابات العين

استخدام الكحل والأيلانير والماسكرا التي تحتوي على مواد كيميائية ومادة «الرصاص»، تتسبب في كثير من الأحيان في حدوث التهابات بالعينين، إذا لم تُزال بشكل جيد، ويكون ضررها أكثر خطورة عند النوم بالمكياج دون إزالته ووضع كريم مرطب، لتغذية البشرة.

السرطان

سرطان الجلد أصبح من أكثر أنواع سرطانات الجلد شيوعا، بسبب وجود مكونات خطيرة مثل الفورمالديهايد والفحم وغيرها، تدخل في تصنيع بعض مستحضرات التجميل، وتكون محفّزة للإصابة بالمرض مع الاستعمال اليومي والمتكرر.

استشاري أمراض جلدية يحذّر من المكياج

حذّر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية الدكتور، من وضع المكياج أثناء التعرض المباشر والقوي لأشعة الشمس، ما قد يتسبب في ظهور الكثير من التصبغات والبقع، فضلا عن العطور تؤدي لنفس المشكلة حين تلامس الجلد، وينصح باستعمال أدوات التجميل التي يدخل في تكوينها مواد طبيعية للتقليل من المخاطر والآثار السلبية.