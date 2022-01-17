كيف تتعامل مع سعال أوميكرون.. هل يجب تناول المضادات الحيوية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثار الانتشار الواسع لمتغير أوميكرون مخاوف عالمية، ففي ما يزيد قليلاً عن شهر، اخترق المتغير شديد التحور جدران العديد من البلدان، وأثبت أنه شديد العدوى، علاوة على ذلك، في أجزاء معينة من العالم مثل المملكة المتحدة، أصبحت السلالة الأكثر هيمنة حتى بالمقارنة مع متغير دلتا القاتل.

ولكن حتى الآن، كانت الآثار المترتبة على أوميكرون أقل حدة ويمكن التحكم فيها في الغالب، كانت الأعراض المبلغ عنها لدى الأشخاص المصابين بهذا النوع المثير للقلق خفيفة إلى حد كبير، ولا تشكل خطرًا شديدًا على صحتهم، ولكن هذا لا يعني أن المضاعفات لن تظهر على الإطلاق، على الرغم من أنها قد تظهر أعراض أوميكرون غير ضارة، إلا أنها قد تكون مزعجة للغاية، إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب، فقد تؤدي إلى مضاعفات تنفسية أخرى.

قد يسبب متغير أوميكرون مرضًا خفيفًا ولكن هل يمكننا المخاطرة بأخذ أعراضه باستخفاف؟

المرضى الذين يعانون من عدوى أوميكرون قد سجلوا حتى الآن أعراضًا خفيفة تشبه البرد بما في ذلك الحمى والسعال وسيلان الأنف وآلام الجسم، كما يقول الدكتور بافان ياداف، استشاري أمراض الرئة التداخلية وزرع الرئة، مستشفى Aster RV ، JP Nagar ، في بنجالورو بالهند.

ويحذر الدكتور ياداف الأشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة متعددة، والذين يتناولون مثبطات المناعة والمسنين من المتغير ويحثهم على توخي مزيد من الحذر، وفقا لموقع timesofindia.

يرى الدكتور راجندر سايني، استشاري أمراض الرئة بمستشفى مانيبال، في غازي أباد بالهند، أنه مهما كانت أعراض أوميكرون خفيفة، يجب على المرء ألا يتخلى عن حذره، فمن السابق لأوانه التنبؤ بخطورة المتغير وافتراض أنه سيظل خفيفًا في الأيام المقبلة.

السعال عرض شائع لجميع متغيرات كوفيد

فيروس SARs-COV-2 هو مرض تنفسي يمكن أن يتراوح من أعراض خفيفة إلى معتدلة، في بعض الحالات، قد يكون معدل الخطورة أكبر، مما يؤدي إلى دخول المستشفى والوفاة.

فيما يتعلق بمتغير الفيروس التاجي الجديد، أوميكرون، يُقال حتى الآن إنه يؤثر على الجهاز التنفسي العلوي، مما يتسبب في أعراض مثل الحكة والتهاب الحلق والسعال، كما يقول الدكتور ساتيش كانساس، كبير أطباء الصدر بمستشفى فورتيس بالهند.

كان السعال الجاف مرتبطًا بشكل شائع بـ COVID-19 ووفقًا لدراسة لانسيت ، يعاني 60-70 ٪ من مرضى الفيروس التاجي من السعال الجاف كأعراض أولية.

طرق التعامل مع السعال الجاف والمستمر

من المؤكد أن السعال يمكن أن يكون مزعجًا، فهو آلية الجسم لتطهير ممرات التنفس من المهيجات غير المرغوب فيها، إنه عمل دفاعي طبيعي للجسم للتخلص من أي مهيجات مثل المخاط أو حبوب اللقاح أو الدخان أو مسببات الحساسية، لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق، الطبية والطبيعية، التي يمكن علاج السعال بها.

يمكن علاج السعال الجاف والمستمر تمامًا مثل أي فيروس إنفلونزا آخر، مع الغرغرة، الأدوية المضادة للحساسية التي يصفها الأطباء، يمكن للمرء أن يجد الراحة ويخفف من أعراض الجهاز التنفسي الأخرى.

يعد الحفاظ على رطوبة الجسم وتعزيز مناعته بمساعدة الأطعمة والمكملات الغذائية من الطرق الطبيعية للمساعدة في علاج السعال، ومع ذلك، في الحالات الشديدة، يوصي الأطباء بالأدوية مثل أجهزة الاستنشاق / معينات الاحتقان، ولكن فقط عندما يصفها الأطباء.

هل يجب تناول المضادات الحيوية لعلاج السعال الناجم عن فيروس كورونا؟

إن كوفيد -19 هو مرض فيروسي ومن المهم ملاحظة أن المضادات الحيوية ليس لها أي تأثير على الإطلاق على العدوى الفيروسية.

المضادات الحيوية فعالة فقط في علاج العدوى البكتيرية الثانوية، إنه لا ينصح فقط بعدم استخدام مثل هذه الأدوية لعلاج COVID والأمراض الفيروسية الأخرى، ولكنه أيضًا لا ينصح باستخدام المضادات الحيوية الروتينية.

الجانب السلبي للإفراط في استخدام المضادات الحيوية

يحدث الإفراط في استخدام المضادات الحيوية عند تناولها حتى عندما لا تكون مطلوبة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن ما يصل إلى ثلث إلى نصف استخدام المضادات الحيوية في البشر غير ضروري أو غير مناسب.

يثني العديد من الخبراء والأطباء بشدة عن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية وإساءة استخدامها. إلى جانب كونه مكلفًا، فإنه يخلق أيضًا مقاومة للمضادات الحيوية في البكتيريا، بسبب التلامس المتكرر مع المضادات الحيوية، تصبح البكتيريا لا تقهر في العلاج وتتعلم التكيف.

بالإضافة إلى ذلك، قد تسبب المضادات الحيوية بعض الآثار الجانبية بما في ذلك الدوخة والقيء وعدوى الخميرة، وفي الحالات الشديدة، الحساسية، وصعوبة التنفس وأكثر من ذلك.

مع أعراض أوميكرون الخفيفة هل يجب أن تلجأ إلى العلاج الذاتي؟ ما هي المخاطر التي تنطوي عليها؟

في ضوء الالتهابات الخفيفة، بدلاً من الخضوع للاختبار، يختار الكثيرون على الفور العلاجات المنزلية ويلجأون إلى العلاج الذاتي، والذي قد يكون ضارًا، لا يمكن للأشخاص الذين يتناولون الأدوية دون استشارة الطبيب أن يلحقوا ضررًا أكبر بالرئتين فحسب، بل يتسببون أيضًا في التهابات الجهاز التنفسي الحادة، إلى جانب ذلك، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حدوث إصابات ثانوية غير مرغوب فيها.

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