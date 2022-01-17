بتكهرب لما امسك أي حاجة.. ما السبب وماذا يعني هذا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يشعر كثيرون بالارتباك عندما يلمسون إنسانًا آخر ليشعروا بصدمة كهربائية خفيفة تبدو وكأنها شكة إبرة على الجلد، وأحياناً يصحبها وميض وضوء بسيط، نستعرض في التقرير التالي السبب في الشعور بالهزة الكهربية وفقاً لموقع The Sun وموقع indiatimes.

والكهرباء الساكنة هي سبب تعرضك لصدمة كهربائية خفيفة عندما يلمسك شخص ما.

والتعرض لصدمة كهربائية خفيفة عندما تلمس شخصًا آخر، أو حتى أشياء في بعض الأحيان، هو نتيجة لشيء يعرف باسم "التيار الساكن".

وتُعرف هذه الظاهرة بالصدمة الكهربائية الساكنة، كل ما تراه حولك يتكون من شيء يعرف باسم الذرات التي تصادف أنها أصغر جسيم عنصر كيميائي يمكن أن يوجد.

ما الذي يسبب الكهرباء الساكنة؟

يتكون كل شيء من الذرات، تبقى الحقيقة أنها أصغر من أن تُرى بالعين المجردة، وتتكون الذرة الواحدة من ثلاثة أشياء: البروتونات الموجبة الشحنة، والإلكترونات سالبة الشحنة، والنيوترونات المحايدة.

وفي معظم الأوقا ، تظل الذرة محايدة بسبب تساوي عدد البروتونات الموجبة الشحنة والإلكترونات السالبة.

ومع ذلك، تتغير الأشياء عندما يتم إزعاج هذا الرقم ولا يظل ثابتًا، بالنظر إلى أن البروتونات والنيوترونات لا تتحرك، فإن الإلكترونات هي التي تميل إلى التحرك، وعندما تتحرك الإلكترونات ويزداد شحنتها فإنها تجعل الذرة كلها سالبة الشحنة مثلها.

فتصبح الذرة لديها عدد غير متوازن من الإلكترونات والبروتونات، تنجذب الإلكترونات سالبة الشحنة إلى البروتونات الموجبة الشحنة نظرًا لأن الأضداد تتجاذب. ومن ثم، فإن الصدمة التي نشعر بها هي عندما تتحرك الإلكترونات بسرعة نحو البروتونات.

والصدمات الساكنة أكثر شيوعًا عندما يكون الجو باردًا وجافًا، إذ يحتوي الهواء الجاف البارد على بخار ماء أقل من هواء الصيف المليء بالرطوبة.

وعندما يكون الهواء جاف وخالي من بخار الماء فالشحنات تتسرب أسهل وأسرع على أجسامنا، لذلك عندما تلمس شيئًا مثل مقبض الباب المعدني أو باب السيارة، فإن تلك الإلكترونات الزائدة ستغادر جسمك بسرعة وتسبب لك الصدمة.

ومع ذلك، لا يوجد ما يدعو للقلق. هذا لا يدوم إلى الأبد، وفي اللحظة التي تتلامس فيها الإلكترونات مع سطح موجب الشحنة تهرب الإلكترونات سريعاً وتسبب بذلك الصدمة والهزة الكهربية لجسمك.

وتحدث هذه الهزات الكهربية في الطبيعة حولنا أيضاً وتتمثل في البرق، فالبرق يحدث بسبب الكهرباء الساكنة التي تتولد عندما يحتك الهواء بالغيوم.

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