الامارات | أول جريمة قتل في كندا 2022 ضحيتها مراهق عربي

شكرا لقرائتكم خبر عن أول جريمة قتل في كندا 2022 ضحيتها مراهق عربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت كندا أول جريمة قتل في 2022، راح ضحيتها مراهق من أصول جزائرية، بعد إصابته بطلقات نارية في البطن في منطقة «بلاتو مونت رويال» في مونتريال.

ونقلت «روسيا اليوم» عن موقع «مونتريال غازيت» الإخباري الكندي، أن الضحية الجزائري يدعى أمير بن عياد، ويبلغ من العمر 17 عاما، مضيفا أن برقيات تعاز تم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي بما فيها برقية من مجموعة «ناس مونتريال» المكونة من أبناء الجالية الجزائرية في المدينة.

وقدم عارف سالم، عضو مجلس المدينة من حي سانت لوران ورئيس المعارضة في مجلس المدينة تعازيه لأسرة الضحية وأصدقائه وأحبائه.

وذكر «مونتريال غازيت» أن إطلاق نار وقع عند تقاطع شارعي روا وريفارد، وفي غضون دقائق، تجمعت عشرات من سيارات الشرطة في مكان الحادث.

ووجد رجال الأمن عند عثورهم على المراهق المصاب أنه يعاني من طلقة واحدة على الأقل في الجزء العلوي من الجسم. وكان واعيا عندما نقل إلى المستشفى، لكن الشرطة أعلنت فجر يوم الجمعة الماضي أن الضحية قد مات.

وقال المتحدث باسم شرطة مونتريال، جان-بيار برابانت إن المحققين أجروا لقاءات مع العديد من الشهود في الساعات التي أعقبت الحادث، لكن لم يتم إلقاء القبض على أحد حتى الآن.

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