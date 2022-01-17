احذر هذه الحركة في الفول تجعله خطرا على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

طبق الفول عادة ما يكون أساسيًا على مائدة الإفطار، وبالرغم من فوائده الكثيرة، إلا أنه قد يتحول لأضرار صحية بحركة بسيطة يفعلها البعض.

ويوضح الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، أن هذه الحركه هي وضع الفول ساخنًا في الأكياس البلاستيكية.

ويضيف لـ"الخليج 365": عادة يتم شراء الفول معبأ في أكياس بلاستيكية وهو ساخن، ويعد ذلك من أخطر العادات الصحية التي يرتكبها الكثير، نظرا لأن هذه الأكياس رديئة الجودة لذلك تصبح غير معدة لوضع الفول بها".

وتابع حماد: لهذه الحركة الكثير من الأضرار الصحية، نتيجة تسرب المواد الكيميائية المكونة لهذه الأكياس وانتقالها إلى الجسم أثناء تناول الفول، وهذه الأضرار كالتالي:

- انتقال المواد الكيميائية التي يتم تصنيع الأكياس البلاستيكية وأخطرها مادة" الديبسين".

- تتسبب في الإصابة بالأمراض السرطانية.

- تؤدي إلى التاثير على الذاكرة وضعف القدرة على التذكر.

- تؤثر على الجهاز العصبي بشكل كبير.

- الإصابة بالتسمم الغذائي.

- حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي.

- تؤثر على الجهاز المناعي.

ولفت استشاري التغذية، إلى خطورة هرس الفول داخل الكيس البلاستيك، من خلال الضغط عليه باليدين أو من خلال استخدام الشوكة أو الملعقة، لأن ذلك يساهم في خروج هذه المادة السامة بكميات كبيرة إلى الفول بشكل أسرع، لذا لا بد بعد إحضاره التخلص من هذه الأكياس فورا.

ونصح بضرورة استخدام الأطباق الصحية الآمنة أو كوب مغلق، لوضع الفول بها أثناء الذهاب لشرائه وأيضا لحفظه، وعدم تحريكه وهرسه، مؤكدًا أن ربة المنزل إذا قامت بتدميس الفول بنفسها في المنزل لحفظه في الفريزر للاستعمال اليومي من الأفضل الانتظار حتى يبرد ثم تعبئته في الأكياس ووضعه في الفريزر.