مواليد 5 أبراج "ماتحاولش تثير غضبهم أو تخطف الأضواء منهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يمكن أن يتسم كثير من الأشخاص بالهدوء الشديد، لكنهم يخفون عاصفة بداخلهم من الشر.

وفي إطار ذلك، نرصد لكم 5 أبراج شريرة ويمثلون خطرًا للآخرين، وفقا لما أورد في موقع "timesofindia".

- العقرب:

يمثل برج العقرب المخلوق السام الذي لن يتردد في لدغ شخص ما إذا شعر بالخيانة تجاهه، بالإضافة إلى يمكنه التفكير في الخطط لتدمير شخص ما.

- الأسد:

يمكن لعقلهم الخبيث أن يفكر في عدة طرق لإيذاء أعدائهم، فضلا عن لن يفقدوا أي فرصة ليصبحوا مشهورين، حتى لو كان ذلك يعني أن عليهم قتل شخص ما.

- العذراء:

مواليده ذو وجهين وسطحيين للغاية، لذا سوف يجعلونك تصدق أنهم حقًا لطيفون وجيدون، بينما يخططون للوقوع بك.

- الحمل:

لديهم شخصية نارية، لن يسمحوا للآخرين الوقوع بهم أو إثارة غضبهم، إضافة إلى أنهم يكرهون عندما يسرق شخص ما الأضواء منهم.

- الثور:

لا يجب الاستخفاف بمواليد هذا البرج، فهم يمتلكون عقول إجرامية عظيمة لا يخافون من تجربة الأشياء الأكثر خطورة التي لا يمكن أن تكون ضارة فقط بالشخص الآخر ولكن أيضًا بهم.

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