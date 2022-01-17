في ذكري ميلاد داليدا.. أبرز إطلالتها التي خطفت بها الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نحتفل اليوم بذكرى ميلاد المطربة الراحلة دليدا، التي تميزت إطلالتها بالتنوع والأناقة ، مع وضع اللمسات البسيطة من المكياج.

وتألقت في حفلاتها الغنائية وحياتها اليومية بأجمل الإطلالات، وتنوعت إطلالتها ما بين الفساتين القصيرة والطويلة، والكاجوال الهادئة التي كانت ترتديها في حياتها اليومية.

وبفضل تنقلها بين مصر وفرنسا، ورؤيتها للعديد من صيحات الموضة في كل بلد، كانت تعتبر أزيائها من أجمل الاستايلات، وكانت الفتيات حينها يحاولون تقليد طريقتها.

لذا، في التقرير التالي، نرصد لكم أبرز إطلالات داليدا التي خطفت الأنظار:

- بلوزة وبنطلون:

أطلت بإطلالة كاجوال، مرتدية بلوزة باللون الأبيض، ونسقت أسفله بنطلون باللون البيبي بلو، واعتمدت ان تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

- فستان أسود:

وتألقت مرتدية فستان باللون الأسود، ويتميز بأنه مزينا ببعض التطريزات ومكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، وارتدت إكسسوارات مكونة من أقراط،ى وخاتم.

- جاكيت أزرق:

وارتدت جاكيت باللون الأزرق، مزود بأزرار ذهبية من الأمام، ونسقت معه إسكارف متعدد الألوان، وبمكياج ناعم، وتصفيفة شعر منسدلة على كتفيها.

- فستان فضي:

وأطلت بإطلالة أخرى، إذ ارتدت فستان طويل كت باللون الفضي، مزينا ببعض التطريزات اللامعة، ومكشوفا عند منطقة الصدر، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة.

- فستان أحمر:

وظهرت بفستان طويل باللون الأحمر، بأكمام واسعة، وتميز بوجود حزام عند منطقة الخصر بنفس اللون، وبمكياج بدرجات النيود.

- فستان أبيض:

وارتدت فستان قصير منفوش كت باللون الأبيض، ومكشوفا عند منطقة الصدر، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة، ونسقت مع الإطلالة حذاء بنفس اللون.

- فستان بنقشة التايجر:

وأطلت بإطلالة ناعمة، مرتدية فستان طويل بنقشة التايجر، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدل على كتفيها، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الكافيه.

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