6 فوائد للشاي الأسود والأخضر.. يقي من الجلطات ومحظور تناوله في هذا الوقت

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشاي أحد المشروبات الشهيرة التي تحظى بحب ملايين الناس حول العالم، إذ يحل في المرتبة الثانية كأكثر المشروبات استهلاكا بعد المياه، وتعود أصوله إلى نبات الكاميليا الصيني، وموطنه الأصلي شرق آسيا، كما أنّه له أنواع متعددة، أشهرها الأخضر والأسود، فلا غنى عنهما في الحياة اليومية سواء في المنازل أو الكافيهات، فهو مشروب الصباح والمساء وجميع الأوقات، لا يرتبط بسن أو وقت معين، فالجميع بلا استثناء يدمنه إلا القليل.

وترصد السطور التالية أهم فوائد الشاي، حسب ما ذكرها الدكتور جمال شعبان، رئيس معهد القلب السابق، كما يلي:

فوائد الشاي بالنسبة لمرضى القلب

يعد الشاي أحد المشروبات المهمة جدا لمرضى القلب والأوعية الدموية، وفقا لدراسة صينية أُجريت على أكثر من 1000 شخص جرى متابعتهم على مدى 22 عاما، وأثبتت نتائج الدراسة أنّ الشاي له فوائد عديدة للوقاية من الجلطات وأزمات القلب والوفاة، لاحتوائه على مادة الفلاڤونويد المضادة للالتهاب والأكسدة والتصلب والتجلط في الشرايين التاجية وشرايين المخ.

فوائد الشاي لصحة القناة الهضمية

بالنسبة لعلاقة الشاي بصحة القناة الهضمية، قال الدكتور جمال شعبان لـ«هن»: «يساعد البكتيريا النافعة المتعايشة في الجهاز الهضمي وفاعلية الميكروبيوم الذي يزيد مناعة القناة الهضمية»، لتتحقق فائدة الشاي في زيادة مناعة القناة الهضمية ويحمي من مشكلاتها المختلفة، ومنها عسر الهضم وجرثومة المعدة.

فوائد أخرى للشاي

-تقليل الكوليسترول الضار.

- تقوية الخلايا الجذعية.

- تقليل الالتهابات وتصلب الشرايين لاحتوائة على مادة الفلافونويد.

- يساعد على تروية الجسم، وتعويضه عن السوائل المفقودة إلى جانب احتوائه على مواد مضادة للأكسدة.

نصائح الدكتور جمال شعبان للاستفادة من الشاي وتجنب أضراره

للاستفادة من الشاي الأخضر والأسود على حد سواء، يجب احتسائه دون سكر وبعد الأكل بنصف ساعة على الأقل، أما الكمية التي يجب تناولها يوميا، فتتراوح بين 3 إلى 5 أكواب فقط.