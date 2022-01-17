السمات الفلكية لأبراج الرجال تحذّر من الارتباط بـ«العذراء».. «السرطان» يكسب

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

عند الدخول في علاقة عاطفية مع شخص ما، قد تطغى سمات برجه الفلكي على شخصيته بصورة كبيرة، وتظهر بعض العيوب الخاصة به، والتي قد تؤثر على أسلوبه مع الطرف الآخر، فلكل برج عيوبه ومميزاته في الرجال والنساء على حد سواء.

وخلال التقرير التالي، نستعرض أكثر الأبراج الفلكية سوءًا للرجال في العلاقة العاطفية، وفق موقع shesaid العالمي.

1- برج العذراء

رجال العذراء هم أصحاب النوايا الحذرة، والجدل، والمزاج المتقلب، والنقد المفرط، وإلى جانب ذلك، يتسمون بالخبث بعض الشيء، ولديهم شعور بـ«الأنا»، ويعتقدون أنّهم أفضل من أي شخص آخر.

2- برج الحمل

يتسم رجل الحمل بأنّه سريع الانفعال، وصبره ينفذ سريعًا، ويفضل التسلط، لكن ليس كلهم سيئون، فهناك بعض الفئات صادقون في العلاقة مع الطرف الآخر، ويتعاملون بلطف شديد.

3- برج القوس

لا يفضل الاعتماد بشكل كلي على رجل القوس في الأمور المهمة، إلى جانب أنّه لا يتسم باللباقة عند الحديث مع الطرف الآخر.

4- برج الحوت

يميل رجال الحوت إلى أن يكونوا ضعفاء ويلعبون دور الضحية في العديد من الأوقات، فضلًا عن كونه شخص يشعر بالكسل كثيرًا عند إنجاز الأمور.

5- برج الجدي

يتميز رجل الجدي بميله إلى العند، وقد يتسم بالبخل في بعض الأحيان.

6- برج الثور

تكمن مشكلة رجال برج الثور في أنّهم يرفضون فعل أي شيء وفقًا للجدول الزمني لأي شخص آخر، فهم عنيدون إلى حد تدمير الذات، علاوة على ذلك، يميلون إلى البحث عن الماديات بشكل مستمر.

7- برج الجوزاء

يتسم رجل الجوزاء بسرعة تغيير رأيه فهو متردد بشكل دائم، ولا يمكن الاعتماد على قراراتهم بسهولة.

8- برج الدلو

رجل الدلو غريب الأطوار قليلاً، ويكره أن يكون بمفرده ويبحث دائمًا عن الإثارة، لكن في العديد من الأوقات يفضل الانعزال ويحتاج إلى أخذ مساحته الشخصية.

9- برج العقرب

يتمتع رجال برج العقرب بشخصية قوية وجذابة، فضلا عن ولائهم بشدة إلى الجنس الآخر، لكنهم عنيدون بدرجة كبيرة.

10- برج الأسد

يشعر رجل الأسد بالثقة الكبيرة في ذاته التي قد تصل إلى حد الغرور، لكنه طيب القلب، ولديه ميل للدراما.

11- برج الميزان

رجل الميزان من أفضل الرجال التي يمكن الارتباط بها، فهو حسن المظهر والكلام، ودائمًا ما يسعى لإسعاد الآخرين.

12- برج السرطان

الرجال السرطانيون على اتصال بمشاعرهم، وبديهيون للغاية، ولا يخجلون من التعبير عن حبهم، ويضع المنزل والعائلة دائمًا في الاعتبار الأول.