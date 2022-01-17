انتبه.. هذا النشاط اليومي يجعلك أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا مرتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تم تحليل مخاطر فيروس كورونا من خلال دراسة جديدة بحثت في الأنشطة المختلفة التي يقوم بها الأشخاص على أساس يومي، والتي كشفت أن هناك نشاط يومي واحد على وجه الخصوص أثبت أنه الأكثر خطورة، وفقًا لموقع express.

ينتقل كوفيد من خلال قطرات أو رذاذ، فيمكن أن تصاب بالعدوى إما عن طريق الاستنشاق أو ملامسة جزيئات الجهاز التنفسي هذه من خلال عينيك أو أنفك أو فمك، ومع ذلك، يمكنك أيضًا التقاط الفيروس من الأسطح الملوثة.

نظرت دراسة Virus Watch من SAGE في الأنشطة اليومية، حيث حددت الخطر الأكبر للإصابة بكورونا، وقارنت البيانات الموجة الثانية من الوباء بين أكتوبر 2020 وأبريل 2021 في وقت لم تكن فيه قيود مفروضة من سبتمبر حتى نوفمبر من العام الماضي.

-التسوق

وفقًا للنتائج التي توصلوا إليها، كان التسوق هو النشاط الأكثر خطورة خلال هذين الإطارين الزمنيين، ووجدوا أن القيام بالتسوق مرة واحدة في الأسبوع خلال الموجة الثانية يزيد من خطر الإصابة بالفيروس بمقدار واحد ونصف، فيما كان القيام بالتسوق أسبوعيًا بدون قيود، يمثل ضعف المخاطر.

-ممارسة الرياضة بالخارج

وكان النشاط التالي الأكثر خطورة هو ممارسة الرياضة في الخارج، حيث سجل 1.36 في المائة، ومع ذلك، اقترح الباحثون أن هذا قد يكون بسبب الجانب الاجتماعي للنشاط وليس الرياضة نفسها.

-الذهاب إلى المطعم ووسائل النقل

من بين وسائل التسلية الأخرى المحفوفة بالمخاطر الذهاب إلى مطعم وحانة وبار واستخدام وسائل النقل العام، حيث تم تسجيل خطر الاختبار الإيجابي بعد ذلك بنحو 1.3 مرة، خلال فترة عدم التقييد، وتشير البيانات إلى أن الحافلة هي أسوأ وسيلة نقل لاصطياد كوفيد.

-الذهاب إلى النادي

الذهاب إلى نادٍ ينطوي على نفس المخاطر.

-زيارة صالون التجميل

كانت الأنشطة الأقل خطورة هي زيارة مصفف شعر أو حلاق أو صالون تجميل أو صالون تجميل.

-دور السينما

لم يكن هناك "دليل جيد على زيادة المخاطر" من حضور دور السينما أو المسارح أو الحفلات الموسيقية أو الأحداث الرياضية الداخلية، كما ذكرت الدراسة.

ومع ذلك، فقد نظر البحث الجديد في البيانات فقط قبل ظهور أوميكرون، الذي ظهر لأول مرة في المملكة المتحدة في 27 نوفمبر وتم التقاط الحالات من منتصف ديسمبر، والذي يعتقد أنه أكثر قابلية للانتقال ولكنه يسبب مرضًا أقل حدة.