7 أمراض مرتبطة بفصل الشتاء.. إليك طرق الوقاية منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

كثيرون يعشقون الشتاء وأجوائه، لكنهم لا يحبذون أبدا الأمراض المرتبطة بهذا الموسم ذو الطقس البارد.

وهناك بعض الأمراض المرتبطة بفصل الشتاء، نذكرها لكم وفق موقع "medlife"، وطرق الوقاية منها.

1- التهاب الحلق:

أول علامة على أنك قد تعاني من نزلة برد، ومعظم الناس لا يهتمون بمعالجته ونتيجة لذلك قد يزداد الأمر سوءًا، ويعد أحد أكثر أمراض الشتاء شيوعًا وينتج عادةً عن عدوى فيروسية.

- أسباب التهاب الحلق:

هناك العديد من العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب الحلق ولكن هذا شائع جدًا خلال فصل الشتاء، فيما يلي بعض العوامل الأخرى التي يمكن أن تسبب التهاب الحلق:

الحساسية.

ملوثات الهواء.

أورام الحلق.

- أعراض التهاب الحلق:

ألم شديد وإحساس بالحكة في الحلق.

انتفاخ الحلق.

احمرار اللوزتين.

بقع بيضاء في الحلق.

2- الالتهاب الرئوي:

على عكس أمراض الشتاء الشائعة الأخرى، غالبًا ما يحدث الالتهاب الرئوي بسبب عدوى بكتيرية، ويسد هذا المرض الحويصلات الهوائية وهي عبارة عن أكياس هوائية صغيرة في رئتيك ويملأها بالسوائل، ويمكن أن يحدث هذا المرض بين الشباب، ولكن إذا كان كبار السن يعاني منه، فقد يتضح أنه خطير.

- أسباب الالتهاب الرئوي:

يحدث بسبب البكتيريا والفيروسات التي تتكاثر وتستقر في ثقوب صغيرة في رئتيك (الحويصلات الهوائية)، وتم العثور على هذه البكتيريا في السائل الذي يسد الثقوب الصغيرة في رئتك، ما يجعلك تصاب بضيق في التنفس، ومع ذلك، فإن هذا المرض قاتل لأنه يمكن أن ينتشر عن طريق السعال أو العطس أو عن طريق لمس شيء ما، والبكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي مميتة لدرجة أنها تملأ أكياس الرئة بالسوائل البكتيرية والقيح وهذا يمكن أن يقتلك إذا لم يعالج على الفور.

- أعراض الالتهاب الرئوي:

السعال الشديد.

البلغم الأخضر.

ارتفاع درجة الحرارة.

ضيق في التنفس.

القشعريرة.

الصداع الشديد.

الإسهال.

التقيؤ.

التعرق المفرط.

لون الجلد الأرجواني.

ألم في العضلات.

3- عدوى الأذن الحادة:

التهاب الأذن هو شيء يحدث بسبب عدوى بكتيرية في الأذن الوسطى، ويمكن أن تكون التهابات الأذن مؤلمة للغاية بسبب الالتهاب وتراكم السوائل في الأذن الوسطى، وهناك عدوى الأذن الحادة والمزمنة، وعندما يتعلق الأمر بعدوى الأذن الحادة، فإنها تعتبر مؤلمة للغاية ولكنها تستمر لفترة قصيرة فقط، والمناخ الشتوي يمكن أن يسبب التهابات الأذن الحادة، عادة، يعاني الأشخاص المصابون بالتهابات الأذن الحادة من انسداد وحكة وألم في الأذنين.

- أسباب الإصابة بعدوى الأذن الحادة:

البرد.

التهابات الجيوب الأنفية.

التدخين.

التغيرات في الظروف المناخية.

-أعراض التهاب الأذن الحادة:

ألم حاد.

عدم الراحة في الأذن.

فقدان السمع.

4- الربو:

في حال إذا كنت تعاني من الربو، عليك الانتباه لفصل الشتاء حيث يمكن أن تحدث أعراض الربو مثل الصفير وضيق التنفس بسبب هواء الشتاء البارد.

- أسباب الإصابة بالربو:

أسباب وراثية، يمكن أن يسبب الربو إذا كان والداك أو عائلتك لديهم تاريخ من العدوى الفيروسية.

قد يؤدي التلامس المتكرر مع أنواع مختلفة من مسببات الحساسية التي قد تكون حساسًا لها أيضًا إلى الإصابة بالربو.

- أعراض الربو:

السعال الشديد.

صوت صافرة عند التنفس.

ضيق في الصدر.

ضيق في التنفس.

التعب الشديد.

5- الأزمة القلبية:

تحدث النوبات القلبية عادة خلال فصل الشتاء مقارنة بفصول السنة الأخرى، وذلك لأن الشخص الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم قد يتعرض لمزيد من الإجهاد في قلبه بسبب الشتاء البارد، وضع في اعتبارك أيضًا أن قلبك سيضطر إلى العمل بجد أكبر للحفاظ على حرارة الجسم خلال فصل الشتاء، لذا، كل ما عليك فعله هو الحفاظ على دفء نفسك.

- أسباب النوبات القلبية:

أحد الأسباب الرئيسية للنوبات القلبية هو تراكم الترسبات على جدران الشرايين، ويؤدي ذلك إلى زيادة سماكة الشرايين وإبطاء تدفق الدم إلى أعضاء وأجزاء الجسم المختلفة، ويمكن أن يتسبب الأكل غير الصحي في تراكم الترسبات، ومع زيادة الوزن يسبب ذلك مشاكل في القلب، أيضًا، من أهم الطرق التي يمكن أن يصاب بها الشخص بمرض القلب هو الإفراط في التدخين.

- أعراض النوبات القلبية:

الضغط على الصدر الذي يأتي ويذهب باستمرار.

ألم شديد في رقبتك وذراعيك وفكك وظهرك ومعدتك.

ضيق مفاجئ في التنفس.

الغثيان والدوار .

6- ألم في المفاصل:

يعاني معظم الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل من آلام في المفاصل خلال فصل الشتاء، وتعد إحدى الطرق للتغلب على هذا الألم هي ممارسة الرياضة بانتظام، وسيساعدك هذا على تغيير نمط حياتك وتغيير صحتك العامة.

- أسباب آلام المفاصل:

النقرس.

الإلتهابات.

الأشخاص المصابون بالأنفلونزا والتهاب الكبد.

-أعراض آلام المفاصل:

انتفاخ ركبتيك بدون سبب مناسب.

عدم القدرة على تحريك مفصلك.

ألم شديد في مفاصلك.

7- حكة الجلد:

أول علامة قد تواجهها عند حلول فصل الشتاء هي الجلد الجاف والحكة، وذلك لأن الشتاء البارد لا يمكّن جسمك من التعرق بقدر ما يفعل في فصل الصيف، وبالتالي، عندما لا ينتج جسمك ما يكفي من الزيوت الطبيعية والرطوبة، فإنه يميل إلى الجفاف، مما يتسبب في بشرة جافة وحكة، لذا كل ما عليك فعله هو الحفاظ على رطوبة بشرتك طوال الوقت باستخدام الفازلين وزيت جوز الهند.

-أسباب حكة الجلد:

الجلد الجاف.

حب الشباب.

الأكزيما.

كيفية الوقاية من أمراض الشتاء:

- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون.

- إذا كنت مصابًا بنزلة برد شديدة، فيجب تغطية فمك عند العطس والسعال.

- تأكد من استخدام أدواتك الخاصة عندما يتعلق الأمر بالأكل والشرب.

- تناول الكثير من الماء وحافظ على رطوبتك.