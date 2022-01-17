تعرفي على أسباب وأعراض ومضاعفات التسمم الغذائي لطفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الأطفال من الفئات الأكثر عرضة للتسمم الغذائي، نظرا لضعف مناعتهم، ولسلامة صحتهم يجب على الأم معرفة أسباب وأعراض وطرق الوقاية من التسمم الغذائي.

ويوضح الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة لـ"الخليج 365"، أسباب وأعراض ومضاعفات التسمم الغذائي، ونصائح للوقاية منه.

أسباب التسمم الغذائي:

يحدث نتيجة تلوث الغذاء الذي يتم إعداده بميكروب ضار.

أعراض التسمم الغذائي:

- القيء.

- الإسهال.

- المغص.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- الجفاف.

المضاعفات:

يمكن أن تزداد حدة الأعراض، وقد تصل المضاعفات إلى مشاكل في الدورة الدموية والتأثير على الجهاز العصبي والوفاة، وبالتالي من الأفضل عند ظهور أي أعراض الذهاب إلى المستشفى فورا.

العلاج:

مضاد حيوي مناسب بالفم أو الحقن، وخافض للحرارة وعلاج للقئ والاسهال.

نصائح وتحذيرات للأمهات:

- عند الرضاعة الطبيعية للرضيع لا بد أن تهتم الأم بنظافتها الشخصية جيدا وغسل يديها بالماء والصابون باستمرار.

- لا بد من تطهير وغسل أيدي الطفل بالماء والصابون باستمرار، لأنه في كثير من الأحيان يضعها في فمه.

- إذا كان الطفل يتناول الحليب الصناعي، لا بد من تطهير الببرونة، وغلي الماء أولا قبل وضع الحليب الصناعي بها، ثم بعد أن تبرد يتم وضع الحليب بالكمية المناسبة، مع ضرورة عدم حفظ الحليب الصناعي داخل الثلاجة، ولكن يوضع خارجها مع إغلاقها بإحكام، وغسل الببرونة جيدا بالماء والمنظف بعد استخدامها ثم وضعها في مكان بعيد عن الأتربة والتلوث والحشرات.

- من الضروري عند بدأ الطفل تناول الطعام، الحرص على نظافة الأطعمة التي يتناولها.

- يجب غسل وتنظيف أدوات تناول الطعام التي يستخدمها الطفل جيدا.

- تجنب استخدام الأم أدوات شخصية لطفل آخر لطفلها.

- عدم ترك الطعام خارج الثلاجة، خاصة في فصل الصيف، ومن الأفضل وضعه داخل الثلاجة من إغلاقه بإحكام.

- عند ظهور أي علامات على الأطعمة، مثل تغيير اللون أو الطعم أو الرائحة، يجب التخلص منه فورا.

- تجنب تناول الطفل الطعام من المصادر المجهولة أو البائعة الجائلين.

- تجنب تناول الطفل الفسيخ والأسماك المملحة.

- تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على الألوان الصناعية والمواد الحافظة.

- إعطاء الطفل الفيتامينات والمعادن والحديد والزنك، لرفع وتقوية الجهاز المناعي لديه للوقاية من الأمراض المعدية، ومنها التسمم الغذائي.