وصفات مختلفة لتحضير بطاطس البيوريه.. بالمشروم واللحم المفروم والبقدونس

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يهوى العديد من الأشخاص تناول البطاطس بأنواعها وطرق تحضيرها المختلفة في وجبة الإفطار، وبينها وصفة البيوريه التي تتمتع بمذاقها الشهي، لذلك نستعرض وصفات مختلفة لتحضيرها داخل المنزل، حسب الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد» المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

بطاطس بيوريه بالبقدونس

- مقادير عمل بطاطس بيوريه بالبقدونس

نصف كيلو بطاطس مهروسة.

2 فص ثوم.

بقسماط ناعم.

1 بيضة.

2 ملعقة دقيق.

بقدونس.

ملح وفلفل وكمون.

- طريقة تحضير بطاطس بيوريه بالبقدونس

- اخلطي البطاطس مع الملح والفلفل والكمون والبقدونس المقطع ويتم التقليب جيدا.

- شكلي البطاطس على هيئة صوابع وضعيها في الدقيق المتبل والبيض المتبل والبقسماط المتبل.

- حمري البطاطس بوضعها فى الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبى.

- تقدم فور تحميرها.

بطاطس بيوريه باللحمة المفرومة

- مقادير عمل بطاطس بيوريه باللحم المفروم

بطاطس مسلوقة ومهروسة.

كمون ناعم.

ثوم.

خضار مشكل.

ملح.

فلفل أسود.

2 بيضة.

زبدة.

فلفل رومي.

لحم مفروم.

بابريكا.

جبنة موتزاريلا.

بصل.

قرفة ناعمة.

زنجبيل بودرة.

- طريقة تحضير بطاطس بيوريه باللحم المفروم

اخلطي البطاطس مع الثوم ثم شوحي البصل في الزبدة على النار.

أضيفي البابريكا والكمون والملح والفلفل الأسود ثم أضيفي اللحم المفروم والبصل.

أضيفي الزنجبيل والقرفة والملح والفلفل الأسود ثم أضيفي بيضتين لخليط البطاطس.

أضيفي الفلفل الحار لخليط اللحمة ثم أضيفي الخضار المشكل للحمة المفرومة وقلبي الخليط.

ضعي اللحم المعصج في طاجن بايركس ثم ضعي الخضار وأضيفي خليط البطاطس.

أضيفي الجبن الرومي على الوجه ثم أدخلي الخليط الفرن حتى تمام النضج وقدميه.

بطاطس بيوريه بالمشروم

- مقادير عمل بطاطس بيوريه بالمشروم

كيلو بطاطس مهروسة.

2 كوب لبن.

مكعب مرقة.

ملعقة كبيرة زبدة.

فص ثوم.

كوب مشروم.

ملعقة كبيرة دقيق.

رشه جوزة الطيب.

كوب جبن شيدر مبشورة.

- طريقة تحضير بطاطس بيوريه بالمشروم

في قدر على النار ضعي الزبدة مع البطاطس المهروسة ثم أضيفي اللبن ويرفع في طبق التقديم.

يشوح الثوم في طاسة على النار مع الزبدة ثم يضاف المشروم والدقيق ويقلب مع مكعب مرقة ولبن وجوزة الطيب.

توضع على وجه البطاطس وعليها جبنة ثم تدخل الفرن حتى تسيح ثم تقدم ساخنة.