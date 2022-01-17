الامارات | مادتان تحميان الكبد من الفيروسات والسموم

شكرا لقرائتكم خبر عن مادتان تحميان الكبد من الفيروسات والسموم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عالم السموم الروسي البروفيسور ميخائيل كوتوشوف على ضرورة تناول الثوم والزنجبيل، ودورهما في الحفاظ على صحة الكبد.

ويزداد العبء على هذا العضو الحيوي مع تناول الأطعمة الدهنية والكحول والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر. ومع ذلك، هناك طرق لحماية الكبد.

ونقل وكالة " سبوتنيك" عن موقع "Letidor.RU"أن: "الرجال الذين يتناولون الثوم أكثر من 7 مرات في الأسبوع ، تقل مخاطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية بنسبة الثلث تقريبًا".

يمكن أن يكون للزنجبيل أيضًا تأثير مفيد. إضافته إلى النظام الغذائي يساعد في مكافحة الكوليسترول "الضار" والالتهابات وتثبيت مستويات السكر في الدم.

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