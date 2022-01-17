الامارات | أقدم كائن حي على وجه الارض يحتفل بعيد ميلاده الـ 190 «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن أقدم كائن حي على وجه الارض يحتفل بعيد ميلاده الـ 190 «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل ذكر السلحفاة جوناثان أكبر حيوان بري سنًّا في العالم، صاحب الـ190 عامًا، على رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية؛ حيث احتفل جوناثان بعيد ميلاده الـ190 هذا العام، ليحتفظ بلقب أقدم سلحفاة على وجه الأرض، ما جعله يحقق سبقًا إضافيًّا في الموسوعة.

وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن ذكر السلحفاة جوناثان ولد تقريبًا سنة 1832 حيث يعيش الآن عامه الـ190، لكن ووفقًا للموسوعة فإن عمر السلحفاة قد يكون أكبر من ذلك بكثير، كما حطم جوناثان الرقم القياسي سابقا السلحفاة «Tu'i Malila» والتي كانت تعد أقدم سلحفاة عاشت حتى 188 عامًا مع العائلة المالكة في تونغا منذ عام 1777 وظلت في رعايتهم حتى وفاتها في عام 1965.

وعاصر جوناثان 7 ملوك على عرش بريطانيا، كما عايش اختراع مصابيح الضوء، والسيارات ذات المحركات، واستكمال برج إيفل، والصور بالأبيض والأسود، وحربين عالميتين والحرب الباردة والعديد من الأحداث العالمية وصولًا لظهور كورونا بسلالاتها.

ويعاني السلحفاة جوناثان من الكثير من علامات التقدم في العمر، حيث فقد بصره وكذلك حاسة الشم، إلا أن ذلك لم يمنعه من التنقل وإبداء القوة وفقًا لمن يقدمون له الرعاية اللازمة.

وفي عام 2021 احتفت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأقدم سلحفاة معمرة في العالم، يبلغ عمرها 188 عامًا.

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