8 أطعمة تتغير فوائدها حسب طريقة تحضيرها.. مثل المشروم والموز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

لقد اعتدنا على التفكير في أن الطماطم مفيدة أكثر عندما نأكلها نيئة، وعلى الرغم من صحة هذا، إلا أنها في الواقع خيار أفضل لمعدتك عندما يتم طهيها.

وهناك العديد من الأطعمة العادية التي يمكن أن تفاجئك بفوائدها المتغيرة اعتمادا على طريقة تحضيرها، كما أوضح موقع "برايت سايد".

1- الموز:

إذا كنت تعاني من مرض السكري، فمن الأفضل تناول الموز غير الناضج، لأنه عندما تنضج، يبدأ النشا في التحول إلى سكر تحتاج إلى السيطرة عليه.

ومن ناحية أخرى، للموز غير الناضج بعض الفوائد الصحية الطفيفة الأخرى، وذلك بسبب احتوائه على نشا يسمى النشا المقاوم.

2- المشروم:

على الرغم من أن الفطر قد يفقد فيتامين ب بعد طهيه، إلا أن هناك بعض الفوائد العظيمة التي يكتسبها بعد التعرض للحرارة، أولاً، الفطر النيء مثل الإسفنج ويمكنه امتصاص السموم التي يمكن تدميرها من خلال الطهي.

وثانيًا يزيد الطهي من عدد مضادات الأكسدة الموجودة في الفطر التي يحتاجها الجسم كثيرًا، لذا إذا كنت ترغب في تناول المشروم، فمن المستحسن شويه أو وضعه الميكروويف بدلاً من سلقه أو قليه.

3- الطماطم:

لقد اعتدنا على تناول الطماطم النيئة، وتحتوي على فيتامين سي، لكن الخبراء يقولون إنه عندما يتم طهيها، يكون لديها مستويات أعلى بكثير من اللايكوبين.

ويمكن أن يكون هذا أحد مضادات الأكسدة أقوى من فيتامين سي، كما أن طهي الطماطم يساعد على تلين الألياف حتى تصبح أسهل في الهضم.

4- الجزر:

الجزر يعد مفيدًا جدًا وذلك لاحتوائه على بيتا كاروتين، وكذلك غني بمستويات أعلى من العناصر الغذائية عند طهيه، ويمكن أن يؤدي الغلي إلى إنتاج المزيد من البيتا كاروتين المتاح في الجزر، ومن الأفضل طهي الجزر بقشره حتى يتمكن من مضاعفة قوته الإجمالية المضادة للأكسدة ثلاث مرات.

5- السبانخ:

يقول الأطباء إن السبانخ مليئة بالعناصر الغذائية، لكن قد تمتص المزيد من الكالسيوم والحديد إذا قمت بطهيها، ويحدث ذلك لأنه مليء بحمض الأكساليك، الذي يمنع امتصاص الحديد والكالسيوم، وعند طهيها، ينهار هذا العنصر ويمكنك الحصول على المزيد من الفوائد الصحية منه.

6- الجبن:

يعتبر الجبن مصدرًا ممتازًا للبروتين ولكن يمكن أن يكون لكل نوع فوائد إضافية مختلفة، على سبيل المثال، تحتوي جبن الموزاريلا على نسبة منخفضة من الصوديوم والسعرات الحرارية مقارنة بمعظم أنواع الجبن الأخرى.

كما أنه يحتوي على بكتيريا تعمل كبروبيوتيك لذلك قد تحسن صحة الأمعاء والجهاز المناعي، وفي الوقت نفسه، يحتوي الجبن الأزرق على الكالسيوم أكثر من معظم أنواع الجبن الأخرى، ولكنه قد يكون مالحا جدا بالنسبة لبعض الأشخاص.

7- الخبز:

وجد أن الخبز المحمص يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل، هذا المؤشر له تأثير على مستوى السكر في الدم ، لذلك يمكن أن يكون خيارًا أفضل لمرضى السكر.

ويحتوي خبز العجين المخمر على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة وحمض الفوليك مقارنة بأنواع الخبز الأخرى، وأيضا، لذا فهو يسمح لجسمك بامتصاص العناصر الغذائية بسهولة أكبر.

8- جذور الشمندر:

وجد الباحثون أنه يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ، ومن ناحية أخرى، يمكن أن يكون جذر الشمندر المسلوق أسهل في الهضم لأن أليافه الصلبة تتحلل بنفس الطريقة التي تتحلل بها البطاطس المسلوقة.