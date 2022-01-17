الامارات | أردنية تحصد المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات

شكرا لقرائتكم خبر عن أردنية تحصد المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت الأردنية جاكلين ستاب المركز الثاني في مسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات التي أقيمت في أمريكا أول من أمس، بعد منافسة قوية مع الأمريكية شايلين فورد التي فازت باللقب.

وبحسب عدد من المواقع المحلية كشفت جاكلين للحكام عن نشأتها المتواضعة في الأردن مع أمها الأردنية التي شجعتها على تحقيق أحلامها.

وقالت جاكلين "تختلف الأهداف والأحلام من شخص لاخر. بالنسبة لي شخصيا، أمي ربت 5 اطفال وهي ارملة، ومهاجرة.

وأضافت جاكلين "توفي والدي في وقت مبكر وما زالت صغيرة جدا في ذلك الوقت وشجعتنا أمي على المعرفة والتعليم".

وقالت أيضا "من خلال مسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات، أريد أن أساعد الفتيات الصغيرات في جميع أنحاء العالم للحصول على فرص للتعليم وهذه هو شغفي".

هذا وقد قدرت جاكلين تكريمها من خلال وضع صورها على أغلفة المجلات في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن جاكلين توجت بملكة جمال نيويورك وفلوريدا والأردن للمتزوجات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news