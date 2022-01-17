خطوات بسيطة لتنظيف مرتبة السرير.. «بيئة خصبة لنمو البكتيريا»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تنظيف مرتبة السرير ليست من الأفكار والأمور التي تهتم بها الكثير من الأمهات وربات المنازل، نظرًا لصعوبة الأمر وعدم التمكن من حملها وتنظيفها، لكن الخطير في الأمر أن مرتبة السرير ربما تكون بيئة صالحة لتجمع البكتيريا والجراثيم عليها، لذلك نظافتها أمر لا يجب التغافل عنه، خاصة أننا ننام عليها ساعات طويلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «إكسبريس» البريطانية، فالمراتب تحتوي على ما يقدر بـ500 جراما من الجلد الميت، إذ يفقد الشخص بشكل طبيعي خلايا الجلد الجافة والميتة في أثناء النوم، لذلك لابد من التأكد أن نظافتها تدوم بشكل طويل.

كيفية تنظيف المرتبة؟

في البداية انزعي أغطية السرير عن سريرك، فلابد من تهوية المرتبة بين الحين والآخر حتى لا تصبح رائحتها كريهة، ثم نظفيها بعد ذلك بالمكنسة الكهربائية، وإذ كانت المكنسة تحتوي على رأس التنجيد، وهي رأس أصغر ذو شعيرات صلبة، فاستخدميها في تنظيف المرتبة بشكل جيد، كما يمكن إضافة صودا الخبز التي تساعد في إزالة أي روائح كريهة.

ويمكنك التأكد بعد ذلك من تنظيف جانبي المرتبة، إذ يمكن أن يتسخ الجانب السفلي أيضًا بمرور الوقت، وبمجرد تنظيف المرتبة بالمكنسة الكهربائية، يمكنك معالجة أي بقع، إذ أن المراتب عرضة لأنواع مختلفة من البقع، وكما هو الحال مع أي بقعة، من الأفضل معالجتها بمجرد حدوثها بدلاً من تركها تجف.

منظف المراتب

ويجب أيضًا الحذر من بقع الفراش، ويمكن استخدام منظف المراتب مع قطعة قماش مبللة وامسحي بها البقعة، وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة، وإزالة البقعة يستغرق بعض الوقت، لذا كوني صبورة، وإذا لم يكن لديك أي منظف، يمكن استخدام محلول معتدل من قطرة من سائل الغسيل والماء، أو منعم الأقمشة والماء.

ويجب تجنب تبلل المرتبة، لذا يجب استخدام كمية قليلة من الماء لتنظيف البقعة، حتى لا تترك رائحة كريهة، وتعتبر أغطية المرتبة مهمة لحمايتها من البقع والتسرب إلى المرتبة.