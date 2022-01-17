أدعية تحمي أبناءك وتحصنهم من الأذى والشر.. رددها يوميا 3 مرات

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

الخوف من الأذى والشر الذي يصيب الإنسان، يبقى دومًا مضاعفا لدى الأمهات، اللاتي تخشين إصابة أولادهن بأي مكروه، ما يجعلهن في حالة من الرعب والخوف على الأطفال اللائي تبحثن لهم عن طرق لحراستهم وحفظهم من الشرور، وأهم تلك الطرق استخدام الأذكار والأدعية الدينية، التي تتوسلن بها لحمايتهم.

وتتسائل العديد من الأمهات عن بعض الأذكار الدينية، والأدعية التي من الممكن أن تحفظ أبناءهن، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

كلمات تحمي أولادك وتحفظهم من الأذى والشر

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، ذكرًا يُقال لحماية المرء والأولاد من أذى وشرور الدنيا، وهو: « بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم»ـ ويُردد 3 مرات صباحًا.

أدعية لتحصين العائلة

وكانت دار الإفتاء المصرية، ذكرت من قبل أدعية لتحصين العائلة، جاءت على النحو التالي:

«اللهم إنا نستودعك أنفسنا وأرواحنا وأحبتنا وأهلينا وأولادنا وحاضرنا ومستقبلنا فاحفظنا بحفظك واكلأنا بعين رعايتك واحمنا بحماك وادفع عنا واكفنا شر ما نخاف ونحذر اللهم اجعل هذه الأيام تمر ولا تضر اللهم ابعد عنا شر الأمراض والأوبئة اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء بلطفك يا لطيف بحفظك يا حفيظ برحمتك يا رحيم».

« اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ».

ومن الأدعية الأخرى التي تم ترديدها بخصوص دعاء تحصين العائلة والتي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأتي:«اللَّهمَّ إنِّي أسألُك العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ، اللَّهمَّ أسألُك العفوَ والعافيةَ في ديني ودنيايَ وأَهلي ومالي، اللَّهمَّ استر عورتي -وقالَ عثمانُ عوراتي- وآمِن رَوعاتي اللَّهمَّ احفظني من بينِ يدي ومن خَلفي وعن يَميني وعَن شِمالي ومن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِك أن اغتالَ من تحتي».