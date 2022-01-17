«أكل هيلثي» مشروع «سلمى» لإنقاص الوزن: كنت 125 كيلو وبقيت سمبتيك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«في كل محنة منحة»، هكذا كانت حياة سلمى علي التي عانت لمدة 14 عامًا من مرض السمنة المفرطة، حتى وصلت إلى الوزن المثالي الذي ترغبه، ولم تكتف بإرضاء نفسها نفسيًا فقط، إذ قررت تحويل حياتها رأسًا على عقب، فأصبحت تروج لنظامها الغذائي الصحي، حتى تحولت الفكرة إلى مشروع «هيلثي فود».

معاناة «سلمى» مع السمنة

كانت «سلمى» في مقتبل عمرها، ولكنها عكس كل الفتيات، لاقت حياة أنهكت نفسيتها، لما تتعرض له بسبب التزايد المستمر في وزنها، معاناة عاشتها الفتاة التي كان وزنها 125 كيلوجراما لمدة 14 سنة، ترددت خلالها على العيادات للتغلب على مشكلتها، ولكن دون جدوى.

كان الأمر يزداد سوءً حتى اتخذت الفتاة التي تبلغ من العمر 32 عامًا، قرارا نهائيا «قررت من سنة ونص إني أمنع نفسي تمامًا عن النشويات، الرز، المكرونة والعيش.. منعت الأكل الدسم، باكل بزيت زيتون، ومش باكل سكريات نهائي» حسبما روت لـ«هن».

روشتة «سلمى» لفقدان الوزن

لاحظت «سلمى» التي تقيم في محافظة الدقهلية مركز المنصورة، تحسن وضعها والفقدان الملحوظ في وزنها، وهو ما شجعها على الاستمرار في النظام الغذائي الذي وضعته: «استمريت في إني أعمل الأكل مش دسم، ومن غير تسبيك»، بالإضافة إلى ضبط ساعات النوم، وهو ما وصل بالفتاة للوزن الذي ترغبه.

لاقت «سلمى» الدعم الكبير خلال الفترة التي قررت بها فقدان وزنها، وعلى رأسهم زوجها الذي وجهها لعمل مشروع «هيلثي فود»، لمساعدة أقرانها ممن يرغبون في التغلب على مشكلة السمنة، دون أن يحرموا أنفسهم من الوجبات التي يحبونها، وهذا ما فعلته الفتاة.

مشروع «هيلثي فود»

بعدما نجحت الفتاة في فقدان وزنها وأصبحت 75 كيلوجراما، أنشأت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأطلقت عليها «هيلثي فود»، وبدأت تعرض عليه وجباتها وتنصح غيرها، «أنا اتفاجئت إن ناس كتير جدًا طلبت مني أعملهم الأكل، شجعوني، وده اللي كان نفسي يحصل، إني أساعد الناس ياكلوا أكل صحي».