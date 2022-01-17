الامارات | عائلة مواطنة توفد 100 شخص لزيارة «إكسبو 2020 دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة مواطنة توفد 100 شخص لزيارة «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بادرت عائلة مواطنة في دبي إلى تنفيذ رحلة شملت 100 شخص، من الفئات العاملة، إلى «إكسبو 2020 دبي»، ضمن مبادرة مجتمعية أطلقت عليها «خيرُ الناس أنفعهم للناس».

وتفصيلاً، قامت عائلة المغفور له موسى حسن عاشور بتنظيم رحلة إلى «إكسبو 2020 دبي» لـ100 شخص من الفئات العاملة في إمارة دبي، والتسهيل عليهم لمشاهدة الحدث العالمي الذي تستضيفه الإمارات، ضمن المبادرة المجتمعية التي أطلقت عليها العائلة عنوان «خيرُ الناس أنفعهم للناس»، وهي مبادرة مجتمعية، تستهدف من خلالها تقديم الدعم والمساعدة للفئات العاملة في المجتمع في مختلف المواسم.

واستوحت العائلة فكرة المبادرة من خلال ما تقوم به حكومة دولة الإمارات، المتمثلة في مد يد العون والمساعدة لكل محتاج، سواء داخل الدولة أو خارجها، وكذلك إسهام المحسنين من أصحاب الأيادي البيضاء في تقديم كل أنواع الدعم والمساندة للفئات المحتاجة.

وقال المتحدث باسم العائلة، أحمد موسى عاشور، إن «فكرة مبادرة (خيرُ الناس أنفعهم للناس) جاءت امتثالاً لجزء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه: (المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس)، وقد حرصت عائلتنا على المشاركة في هذه المبادرة، إيماناً منها بأهمية المشاركة الوجدانية التي تربينا عليها في دولتنا الحبيبة، دولة الإمارات، وما تعلمناه من حكومتنا التي لا تألو جهداً في مساعدة المحتاجين في بقاع الأرض كافة».

وأضاف أن «تربية الوالدين لنا عززت هذه الخصال والصفات الحميدة، التي يحث عليها ديننا الإسلامي الحنيف».

وأكد عاشور، وهو أحد أبناء المغفور موسى عاشور، أن مبادرة «خيرُ الناس انفعهم للناس»، مبادرة مستدامة ومستمرة بين العائلة، ومن أهدافها غرس روح المبادرة والمساعدة بين أفراد العائلة والأبناء، وتعليمهم أن هذا هو النهج الذي تسير عليه حكومة دولتنا.

• العائلة استوحت فكرة المبادرة من خلال ما تقوم به الدولة من مد يد العون والمساعدة لكل محتاج.

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