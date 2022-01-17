الامارات | «العين السينمائي» يستقطب 15 فيلماً

شكرا لقرائتكم خبر عن «العين السينمائي» يستقطب 15 فيلماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مهرجان «العين السينمائي» في دورته الرابعة، والذي يقام تحت رعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في الفترة بين 23 و27 يناير الجاري، في مدينة العين، عن تفاصيل مسابقة «الصقر الخليجي الطويل والقصير»، التي تضم 15 فيلماً من الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعُمان، والتي تعرض معظمها على شاشات المهرجان في عرضها الخليجي الأول والتي تتنوع قصصها بين الدرامية التشويقية والإنسانية والاجتماعية والرومانسية.

وتشهد الدورة الرابعة من المهرجان عرض سبعة أفلام خليجية طويلة، حيث يتنافس في جائزتها الكبرى أربعة أفلام إماراتية، هي «B82» للمخرج خالد محمود، «سفران» للمخرج صالح كرامة و«كروموسوم» للمخرج علي جمال، و«حين» للمخرج سعيد راشد سعيد.

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