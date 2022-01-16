«ابني يحب بنت خالي فهل يصح زواجهما؟».. الإفتاء: يجوز إلا حالة واحدة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

«هل يجوز لابني الزواج من بنت خالي؟».. سؤال جديد ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر للصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأجاب عنه الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «إذا كان لا يوجد محرمية بالرضاع بينهما فلا مانع في ذلك، موضحًا أن «بنت خالك ليست محرمة على ابنك» ولا توجد أي حرمة من أن يتزوجها.

حكم النكاح من زوج الأم

وفي سؤال آخر أجابت عنه دار الإفتاء المصرية حول جواز زواج الفتاة من زوج الأم في حالة الطلاق أو وفاتها، وأجاب عنه الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للفتاة أن تتزوج بزوج الأم سواء طلقها أو توفت.

هل الدعاء بالزواج من فتاة معينة وذكر اسمها حرام في الصلاة؟

وفي سؤال آخر أجاب الشيخ حول إذ كان يفضل الدعاء باسم من أرغب في الزواج منه في الصلاة، وأجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا إن العلماء اختلفوا في هذا الأمر.

وأوضح «عاشور» أن البعض يرى أن الصلاة للتحميد والتكبير والتهليل والتسبيح، ولا نذكر فيها أسماء أشخاص محددة خاصة في صلاة الفروض، أما البعض الآخر يرى أنه من الممكن ذكر اسم الشخص الذي ترغب في الزواج منه في صلاة النوافل وليست الفروض.

وتابع «عاشور» في إجابته قائلًا: «ونحن نقول إن فضل الله واسع، والخروج من الخلاف مستحب، فمن الممكن أن يصلى الشخص ركعتين قضاء حاجة وبعد الانتهاء يدعو الله، ويقول: «يا رب عاوز أتجوز فلانة بنت فلان عشان كذا وكذا.. يقول كل ما في نفسه».