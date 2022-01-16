احذري نوع كونسيلر يدمر البشرة.. حساسية وتجاعيد وبقع

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«الكونسيلر» من أدوات التجميل التي لا تستغني عنها الكثير من الفتيات في حياتهن اليومية، فهو يعمل على إخفاء الهالات السوداء أسفل العينين، والبقع الداكنة وآثار الحبوب بكفائة عالية، إذ يمكن الاستغناء عن كريم الأساس تمامًا والعديد من مستحضرات التجميل والاكتفاء به فقط.

وبالرغم من فوائده المتعددة، إلا أنه قد يسبب بعض الأضرار، لذا تعرض «هن» خلال السطور التالية بعض الاضرار المحتملة وفق موقع thesun.

أضرار الكونسيلر

نشر خبير تجميل يدعى «جون باترسون» على تطبيق «التيك توك» فيديو قصير لامرأة تزيل الإسفنجة من الكونسيلر الخاص بها من ماركة «ميبلين»، محذرة من استخدامها، لأنها مكان لتجمع الكثير من الجراثيم والبكتيريا، قائلة: «أزيل الإسفنجة من الكونسلر الخاص بي، يأتي عادة مع إسفنجة ولكنها تمتص كل شيء حرفيًا».

وردًا على الفيديو، قام «جون» بإعادة هذه التجربة على الكونسيلر الخاص به، فأزال الإسفنجة بكل سهوله، قائلا: «يا إلهي، هذه حركة ذكية، ثم نزع الإسفنجة، وهتف كان ذلك سهلاً للغاية»، وتابع «إذا كنت خبير تجميل، فهذا أفضل شيء يمكنك القيام به مع عملائك، هذه خطوة صحية، تجعلك لا تقلق بشأن امتصاص الإسفنجة للمنتجات، حتى وإن كان الاستخدام شخصي، فذلك سيوقف تراكم البكتيريا التي يمكن أن تسبب ظهور البثور».

وسرعان ما جذب الفيديو الكثير من المشاهدين إذ كتب أحدهم: «لم تلصق الإسفنجة، حتى تتمكن من تنظيفها» وأضافت أيضا إحدهن: «أحب الكونسيلر ولكن الإسفنجة تمتص كل شيء».

طبيبة أمراض جلدية تحذر من الأضرار

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل والليزر بكلية طب بنها، إن الكونسيلر هو في الأساس مستحضر للتجميل يستخدم لإخفاء عيوب البشرة كالهالات السوداء والبقع الداكنة، ومن المهم اختيار النوع المناسب لنوع البشرة والمصنع بجودة عالية، والبعد عن الأنواع الرديئة التي من الممكن أن تسبب حساسية للجلد، وتساعد على ظهور التجاعيد والبقع بدلا من إخفائها.

وهناك أنواع مختلفة من الكونسيلر تذهب بمجرد غسلها بالماء، وأنواع أخرى تظل على الوجه لمدة تصل إلى 3 أيام، وتستخدم لعلاج البقع وحالات التصبغ الشديدة، ولابد من استخدام مزيل ميك أب لإزالته، كما أكدت على أهمية نظافة الأدوات المستخدمة في تطبيقه، وذلك لتجنب انتقال البكتيريا والجراثيم منها إلى الوجه.